Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. την Παρασκευή

Την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από το αίτημα που κατέθεσε η Αθήνα προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter: «Θα συγκαλέσω Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων την Παρασκευή το απόγευμα. Θα συζητήσουμε επείγοντα θέματα, για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία καθώς και τις εξελίξεις στο Λίβανο».

Το έκτακτο Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Βιέννη, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020