Με το νέο βιβλίο του Όλι Ρεν θα περάσει τις ημέρες των διακοπών του στη Σύρο ο Γιάννης Στουρνάρας

Ο γνωστός στη χώρα μας από τον καιρό των μνημονίων Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρεν (αυτός που μας είχε ευχηθεί αν θυμάστε με σπαστά ελληνικά «καλό κουράγιο» όταν μπαίναμε στην τελευταία μεγάλη οικονομική περιπέτεια) θα κρατήσει συντροφιά στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο γραφικό νησί της Σύρου.

Όχι, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας μας δεν κάλεσε τον πάλαι ποτέ Ευρωπαίο αξιωματούχο στην εξοχική του κατοικία προκειμένου να περάσουν κάποιες ημέρες ξεκούρασης μαζί.

Αλλά φρόντισε να προμηθευτεί το τελευταίο του βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «Walking the Highwire - Rebalancing the European Economy in Crisis» (σε ελεύθερη μετάφραση: «Βαδίζοντας στην κόψη του ξυραφιού – Εξισορροπώντας στην ευρωπαϊκή οικονομία της κρίσης»).

Στο πόνημα γίνεται εκτενής αναφορά των όσων συνέβησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της γηραιάς ηπείρου τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αναλύονται και οι απόψεις του γνωστού οικονομολόγου για το τι θα πρέπει να γίνει από ‘δω και πέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φινλανδός κ. Ρεν έχει αναλάβει πλέον χρέη κεντρικού τραπεζίτη στη χώρα του, με άλλα λόγια είναι ομόλογος του κ. Στουρνάρα.