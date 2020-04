Μπακογιάννης: Χθες ήταν μια υπέροχη μέρα που όλοι οι Αθηναίοι δεν θα ξεχάσουμε

Χθες ήταν μια υπέροχη μέρα που όλοι οι Αθηναίοι δεν θα ξεχάσουμε.

Χθες ήταν μια υπέροχη μέρα που όλοι οι Αθηναίοι δεν θα ξεχάσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην μοναδική Alkistis Protopsalti Official, στον Θωμά, στον Πέτρο, στον Παντελή και στην Τώνια για την αισιοδοξία, τα χαμόγελα και τη χαρά που προσέφεραν από τον δρόμο με αγάπη. Και ας διακόπηκε κάποια στιγμή το τραγούδι από τα δάκρυα συγκίνησης. Και κάτι ακόμα: η μουσική ενώνει, δεν διχάζει ποτέ.

