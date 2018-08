Επίθεση μέσω Twitter στον Κουμουτσάκο από τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν

Επίθεση κατά του τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κουμουτσάκου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, AKP, Ομέρ Τσελίκ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Ο βουλευτής που είναι επικεφαλής των Εξωτερικών υποθέσεων στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Κουμουτσάκος, σχολίασε τη δήλωσή μου. Θα λάβω το ελεύθερο να θυμίσω τα ακόλουθα σε αυτόν και σε όσους σαν αυτόν εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες γραμμές.

Οποιαδήποτε παράνομη πράξη ενάντια σε μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση είναι έγκλημα για όλα το νομικά συστήματα. Είναι προφανές πως η ελληνική δικαιοσύνη τάσσεται στο πλευρό του εγκλήματος και των εγκληματιών με το να προστατεύει τρομοκράτες που ενεπλάκησαν σε πραξικόπημα ενάντια σε εκλεγμένη κυβέρνηση.

Αν υπάρχει κάτι που δηλητηριάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η παράνομη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι ακόμα πιο ντροπιαστικό ότι αυτή η δικαστική απόφαση εκδόθηκε στην γη που ισχυρίζεται πως γέννησε την Δημοκρατία».

Καταλήγει δε σχολιάζοντας: «Θα παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση που παραβιάζει βασικές ανθρωπιστικές αξίες και αρχές τις ΕΕ. Γιατί τα πραξικοπήματα είναι από τα χειρότερα εγκλήματα. Η προστασία πραξικοπηματιών με δικαστικές αποφάσεις είναι από τις πιο επαίσχυντες πράξεις για μια χώρα».

Greek member of parliament for Athens who is also in charge of foreign affairs at the main opposition party NeaDemokratia, George Koumoutsakos responded to my statement. I’ll take the liberty to remind the following to him and to the ones like him who keep repeating same lines.

