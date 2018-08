Την σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για την ακύρωση του ασύλου που είχε χορηγηθεί στον Τούρκο πιλότο του ελικοπτέρου, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος της Τουρκίας ΑΚΠ, Omer Celik με ανάρτησή του στο twitter καταδικάζει την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να λάβει ταξιδιωτικά έγγραφα ο τούρκος στρατιωτικός, όταν όμως το αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Ακόμα κι αν του χορηγηθούν, όμως, για να φύγει από τη χώρα θα πρέπει να γίνει δεκτός από άλλη χώρα. Η απόφαση (1694/18) λύνει πιλοτικά όλα τα νομικά θέματα της υπόθεσης των Τούρκων αξιωματικών ωστόσο δεν σημαίνει πως οδηγεί αυτόματα στη «δικαίωση» και τους υπόλοιπους 7 αφού πρόκειται για εξατομικευμένη κρίση με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εξετάστηκαν για το πρόσωπο του Τούρκου πιλότου.

Ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρει μεταξύ άλλων πως «στην Ελλάδα το ΣτΕ υπέγραψε μια σκανδαλώδη απόφαση που προστατεύει τους πραξικοπηματίες». Προσθέτει ακόμα πως «στην Ελλάδα που υπέφερε στο παρελθόν οι δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν πραξικοπηματίες δείχνουν πως ο νόμος έχει παραμεριστεί».

«Η ελληνική δικαστική απόφαση ευνοεί τους εχθρούς της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν θα ξεχάσει όσους υποστηρίζουν τους τρομοκράτες και τους πραξικοπηματίες.

Coup plotters are the most dangerous enemies of our nation and state. Greek judiciary is siding with enemies of Turkey with this decree.

Greek Council of State has ruled that the coup plotter terrorists who fled to Greece after the failed coup attempt of 15 July will be granted asylum status. It is another scandalous decree by the Greek judiciary to protect coup plotter terrorists.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018