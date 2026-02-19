Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, μιλώντας για την πορεία του, αλλά και για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως είπε «είναι στον χαρακτήρα της Κωνσταντοπούλου» για τις λεκτικές διαμάχες στις οποίες έχει κατά καιρούς εμπλακεί, προσθέτοντας ότι «σε συγκεκριμένους βουλευτές της ΝΔ το κάνει γιατί την έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ». Ωστόσο, o Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο. Ναι, της το έχω πει και μου έχει απαντήσει “έτσι πρέπει να γίνει”».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ναι, έχει γίνει μέσα τη Βουλή αυτό που λέμε “ξεκατίνιασμα” και έχω παρακολουθήσει εντάσεις μεταξύ ανθρώπων, όπου χρησιμοποιήθηκαν όροι που δεν θα έπρεπε. Έχω διαπιστώσει στον δρόμο πολλούς να μου λένε “πες στη Ζωή να πει και άλλα”. Υπάρχουν μερικοί που αρέσκονται σε αυτό και μερικοί που το κατηγορούν».

«Η Ζωή είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει»

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έχει μείνει με πέντε βουλευτές, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να σχολιάζει: «Μπορεί να είμαστε 5, αλλά είμαστε το πιο δυνατό κόμμα από την πλευρά της οξείας αντιπολίτευσης. Έτσι πιστεύω εγώ. Στα όρια της τρέλας είναι αυτό που κάνουμε γιατί κάνουμε τη δουλειά που κάνουν 155 βουλευτές της ΝΔ. Η Ζωή είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει. Μου έχει πει η Ζωή “ποιος άλλος σε έχει πει τόσο γλυκά “μωρό μου”. Καλά κάνει και είναι αυστηρή, γιατί τώρα που είμαστε λίγοι πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Φωνάζει πολλές φορές, αλλά τη βγάζουν και από τα όρια της. Έχει ακούσει απίστευτα πράγματα».