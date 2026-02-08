Ολοκληρώθηκε το έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, με τους συνέδρους να εγκρίνουν με ευρεία πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη. Το ζήτημα της αλλαγής της ονομασίας του κόμματος παραπέμπεται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Η πρόταση που τίθεται προς έγκριση είναι η μετονομασία σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Στην ομιλία του, ο κ. Κασσελάκης ανέδειξε ως κεντρικό ζήτημα την ανάγκη αλλαγής ταυτότητας του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη συναισθηματική του σύνδεση με την ονομασία «Κίνημα Δημοκρατίας», ο όρος «κίνημα» δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο ενός κόμματος εξουσίας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, τα κινήματα παραπέμπουν κυρίως σε διαμαρτυρία και όχι σε πολιτικές προτάσεις διακυβέρνησης, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι η συγκρότηση μιας νέας, σύγχρονης προοδευτικής παράταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξαπέλυσε αιχμές κατά πολιτικών προσώπων που, όπως είπε, χρησιμοποιούν τον όρο «κίνημα» για προσωποπαγείς πολιτικούς σχηματισμούς. Με αιχμηρό ύφος αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας χαρακτηριστικά να ονομάσει το κόμμα του «Κίνημα Novartis», ενώ κριτική άσκησε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της δεν διαθέτει καταστατικό κατατεθειμένο στη Βουλή και θα πρέπει να ελεγχθεί. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για προσωποκεντρικά σχήματα πολιτών, χωρίς ωστόσο να επιτεθεί προσωπικά εναντίον της.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη νομική δυνατότητα χρήσης της ονομασίας «Δημοκράτες», ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ διευκρίνισε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είχε ιδρύσει στο παρελθόν κόμμα με την ίδια επωνυμία, και ότι έχει διασφαλιστεί πως το όνομα είναι διαθέσιμο και νομικά.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άσκησε κριτική κάνοντας λόγο για μια εικόνα «χλιδής», με αιχμές για πολυτελείς επιλογές που –όπως είπε– χρηματοδοτούνται τελικά από τους πολίτες.

Ο κ. Κασσελάκης συνέδεσε την αλλαγή ονόματος και λογοτύπου με την ανάγκη για μια «νέα μεταπολίτευση», επισημαίνοντας ότι το νέο σύμβολο του κόμματος, το γαρύφαλλο, μετασχηματίζεται σε DNA, θέλοντας να υποδηλώσει ότι η δημοκρατία αποτελεί συστατικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών, υποστήριξε ότι αρκετοί από όσους έφυγαν «το έχουν μετανιώσει», σημειώνοντας ωστόσο πως οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για όσους αποχώρησαν με εντιμότητα. Αντίθετα, όπως είπε, δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής για εκείνους που επέλεξαν τη σύγκρουση. Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον νέων εγγραφών το τελευταίο Σαββατοκύριακο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μέλη γράφτηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι το μοντέλο του ετήσιου συνεδρίου με συμμετοχή όλων των μελών –και όχι μόνο εκλεγμένων συνέδρων– ενδέχεται να υιοθετηθεί και από άλλα κόμματα. Προανήγγειλε, τέλος, ότι από την επόμενη χρονιά το συνέδριο θα διεξάγεται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

«Στο ερώτημα αν και πώς, εμείς απαντάμε ξεκάθαρα: ναι, προχωράμε ενωμένοι. Όχι μόνο για να μπούμε στη Βουλή, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Το μέλλον είμαστε εμείς», κατέληξε ο Στέφανος Κασσελάκης.