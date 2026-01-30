Η Κρήτη θωρακίζεται με έργα υποδομής, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου, στο Καστέλλι.

«Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα. Το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου, που θα λειτουργήσει το 2028, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, η κατασκευή του οποίου προχωράει με μεγάλη ταχύτητα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον χώρο του διαδρόμου απογείωσης και στον υπό κατασκευή τερματικό σταθμό, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εγκατάστασης εξοπλισμού και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που έγινε μετά και την έγκριση επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί με αποτελεσματικότητα και άνεση εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Οι εργασίες έχουν περατωθεί σε βαθμό 67% και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2028.

Μετά την περιήγησή του στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην υπογραφή της συμφωνίας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Βαγενάς, και ο διευθύνων σύμβουλος του νέου αεροδρομίου, Νίκος Αναστασίου.

Η κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα θα αναβαθμίσει δραστικά τη δυνατότητα της Κρήτης τόσο να υποδέχεται επισκέπτες όσο και να λειτουργεί ως κόμβος και ενδιάμεσος σταθμός για μετακινήσεις στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα συνδέεται οδικά με τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), με άξονες συνολικού μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, διευκολύνοντας κατοίκους και επισκέπτες. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ που θα οδηγεί στον αερολιμένα και να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών.

«Σήμερα υπεγράφη και αυτή η εκκρεμότητα, η σύμβαση αεροναυτιλίας, ώστε να είμαστε σίγουροι πως το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η Κρήτη αλλάζει και μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Τόνισε ακόμα ότι ως Κρητικός δείχνει μεγάλη ευαισθησία για τα πολιτιστικά ευρήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις και έδωσε πολλά συγχαρητήρια σε όσους εργάζονται για να ολοκληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο.

«Θα έχουμε εδώ ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια, σε συνδυασμό με τον οδικό άξονα, τον ΒΟΑΚ», τόνισε ακόμα.

Η δήλωση Μητσοτάκη

Ειδικότερα, στο τέλος της επίσκεψης ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με πολύ μεγάλη χαρά, επισκέπτομαι σήμερα ίσως το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα, το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο θα λειτουργήσει το 2028.

Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, η κατασκευή του οποίου προχωράει με μεγάλη ταχύτητα και χαίρομαι, κ. Υπουργέ, γιατί σήμερα υπεγράφη ουσιαστικά και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας, έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει θα τηρηθεί.

Ως Κρητικός δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη ευαισθησία έχω και για τα ζητήματα της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πιστεύω ότι η λύση η οποία έχει δοθεί προστατεύει, αφενός, πολύ σημαντικά πολιτιστικά ευρήματα, από την άλλη, όμως, μας επιτρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες του αεροδρομίου με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, κάτι το οποίο, εξάλλου, θα κριθεί τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Κρήτη αλλάζει. Η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μια, πιστεύω, πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική, αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο “Καζαντζάκης”.

Ας αναλογιστεί κανείς και τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάζονται για να ολοκληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και για την Ελλάδα συνολικά.

Το 2028, όπως είπε και ο Υπουργός, θα έχουμε εδώ στην Κρήτη ένα από τα πιο σύγχρονα, αν όχι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου. Θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το νησί, σε συνδυασμό με τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ο οποίος πια για τα καλά έχει “μπει στις ράγες”.

Νομίζω ότι ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Κρητικός μπορώ να αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός πια ότι λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και, όπως είπα, προικίζουμε την Κρήτη με τα σημαντικά έργα υποδομής τα οποία τόσο χρειαζόταν».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε από την πλευρά του: «Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο στο Καστέλι συνδυάζεται με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Όπως ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι ξεκινήσαμε και τελειώσαμε και τη διαδικασία με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, περιμένουμε τώρα και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχωρούν και τα έργα σύνδεσης του αεροδρομίου του Καστελίου με τον ΒΟΑΚ, με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς από το καλοκαίρι.

Σήμερα, με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, γίνεται ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα και πλέον έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, για το 2028, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου, με όλα τα πιστοποιημένα, τα πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, σύμφωνα με την ΕΑSΑ, το ICAO, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θέλω να κλείσω λέγοντας πως το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι αυτή τη στιγμή στο 67% της ολοκλήρωσης και θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο το οποίο όχι απλώς θα συνδυάζει την τεχνολογική αρτιότητα, αλλά θα έχει και μία εξαιρετική ισορροπία μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, της Κρήτης, και φυσικά θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της Κρήτης συγκεκριμένα».