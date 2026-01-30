Ένα σύνθετο και σε αρκετά σημεία αντιφατικό πολιτικό τοπίο αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Παρότι η κομματική συσπείρωση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, οι απαντήσεις καταγράφουν έντονη δυσαρέσκεια για την αντιπολιτευτική στρατηγική, αμφιβολίες για την εκλογική προοπτική του κόμματος και ισχυρό αίτημα για σαφείς πολιτικές γραμμές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι έξι στους δέκα ψηφοφόρους του δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική του στάση και τη συνολική πολιτική του παρουσία, σύμφωνα με τη μέτρηση της OPINION POLL για το dnews. Συγκεκριμένα, το 32,3% απαντά ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο και το 28% «καθόλου», ενώ μόλις το 38,7% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τη διάθεση ψήφου. Αν και το 68,5% δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να στηρίξει ξανά το ΠΑΣΟΚ (52,8% πολύ και 15,7% αρκετά), σχεδόν τρεις στους δέκα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι. Το 29,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, με το 16,4% να αποκλείει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, στοιχείο που δείχνει υπαρκτές ρωγμές στη βάση του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά το επικείμενο Συνέδριο, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων (60,6%) εκτιμά ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης, οδηγώντας σε πιο δυναμική παρουσία και ενίσχυση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα υψηλό 35,4% δεν συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία, γεγονός που υπογραμμίζει το κλίμα επιφυλακτικότητας.

Παρά τις κατηγορηματικές δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων δεν πείθεται. Το 29,6% θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η ΝΔ δεν καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αντίθετα, το 66,7% εκτιμά ότι μια τέτοια συνεργασία δεν θα υπάρξει.

Αυτή ακριβώς η δυσπιστία φαίνεται να τροφοδοτεί την ισχυρή στήριξη στην πρόταση για ρητή απόφαση του Συνεδρίου που θα αποκλείει κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής σύμπραξης με τη ΝΔ. Το 60,3% δηλώνει σύμφωνο με μια τέτοια «κόκκινη γραμμή», ενώ το 36% διαφωνεί.

Παράλληλα, θετικά αντιμετωπίζεται και η πρόταση για προκριματικές εκλογές στην επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου. Η πρόταση αυτή υιοθετείται από το 63,9% των ψηφοφόρων, ενώ το 29,4% τάσσεται κατά.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η διάθεση για ευρύτερες πολιτικές διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το 68,9% θεωρεί ότι η έναρξη διαλόγου μεταξύ των σχετικών πολιτικών δυνάμεων θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για την πολιτική ζωή της χώρας και θα μπορούσε να διαμορφώσει έναν υπολογίσιμο αντίπαλο απέναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 28,6% εκφράζει αντίθετη άποψη, με την τάση υπέρ του διαλόγου να εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με παλαιότερες έρευνες της ίδια εταιρείας.

Ακόμη πιο ενισχυμένη εμφανίζεται η αίσθηση ρεαλισμού ως προς την υλοποίηση αυτής της προοπτικής. Το 70,3% πιστεύει ότι στο επόμενο διάστημα μπορούν πράγματι να γίνουν βήματα σύγκλισης και ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς, έναντι 25,8% που θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Σε σύγκριση με παλαιότερα ευρήματα, καταγράφεται σαφής άνοδος τόσο στην αποδοχή της ιδέας όσο και στην πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιηθεί.

Στο φόντο όλων αυτών, κυριαρχεί η αμφιβολία για τη δυνατότητα εκλογικής νίκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 62,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι κάποιο υπάρχον κόμμα της Κεντροαριστεράς μπορεί να τον αντιμετωπίσει νικηφόρα, γεγονός που καθιστά μη ρεαλιστικό, για την πλειοψηφία, τον στόχο της πρωτιάς του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές. Το 36% εκφράζει την αντίθετη άποψη, εστιάζοντας προφανώς στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τη δυνητική απήχηση νέων πολιτικών σχημάτων στον πασοκικό χώρο. Ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει δυνητική ψήφο 10,2%, με 5% να το θεωρεί πολύ πιθανό και 5,2% αρκετά πιθανό, ενώ το 6,4% το κρίνει λίγο πιθανό και το 80,5% το αποκλείει.

Αντίστοιχα, ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει δυνητική ψήφο 8,9% (3,7% πολύ και 5,2% αρκετά), με 7% λίγο πιθανό και 82,5% να το αποκλείει.

Αντίθετα, η δυνητική απήχηση ενός ενδεχόμενου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται αμελητέα, περιοριζόμενη συνολικά στο 2%.