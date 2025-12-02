Η εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις παράνομες επιδοτήσεις αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνει τώρα τις καταθέσεις μαρτύρων και μια σειρά από στοιχεία που προσκομίστηκαν στις αρμόδιες Αρχές για ενδεχόμενο «ξεπλύματος μαύρου χρήματος», ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει επικοινωνιακούς χειρισμούς και απέχει από την ψηφοφορία

Ειδικότερα, η εξεταστική αποφάσισε, ύστερα από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, να διαβιβάσει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τα στοιχεία και τις καταθέσεις όλων των προσώπων που εμπλέκονται. Πρόκειται για άτομα τα οποία, πέραν των ζητημάτων που εξετάζει η Επιτροπή, εμφανίζονται και ως συστηματικοί «υπερτυχεροί» σε λαχεία και τυχερά παιχνίδια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την πραγματική προέλευση των χρημάτων τους.

Την πρωτοβουλία για την παραπομπή ανέλαβε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ζήτησε να σταλούν στον εισαγγελέα και στον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, οι καταθέσεις της επονομαζόμενης αγρότισσας με τη Ferrari, Καλλιόπης Σεμερτζίδου (αν και η ίδια υποστηρίζει πως στην κατοχή της έχει μονάχα ένα μοτοποδήλατο), του συντρόφου της μεγαλοκτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και του αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού στην περιοχή του ως «Χασάπη». Όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται όντως για «πραγματική τύχη» των μαρτύρων με το να κερδίζουν τότο μεγάλα ποσά από τον τζόγο ή αν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας.

Η υπόθεση των κερδών στα τυχερά παιχνίδια αποτέλεσε σημείο συζήτησης και σε προηγούμενες καταθέσεις. Ο Ανδρέας Στρατάκης είχε αναφέρει ότι συγγενικό του πρόσωπο «κέρδισε 2-3 φορές το λαχείο», ενώ αργότερα διευκρίνισε ότι πρόκειται για την κόρη του, η οποία το 2017 εισέπραξε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Από την άλλη πλευρά, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είχε κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενες επιτυχίες του συντρόφου της σε τυχερά παιχνίδια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τα ποσά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η ΝΔ έκανε δεκτή και την πρόταση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ π Προοδευτική Συμμαχία να ζητηθούν τυχόν εκθέσεις ελέγχου των φορολογικών αρχών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο ίδιος σημείωσε πως «αν διαπιστωθεί ότι τα λαχεία αυτά εμφανίστηκαν για να δικαιολογηθούν έσοδα τότε όντως κάτι μπορεί να υπάρχει».

Παρά ταύτα, η αντιπολίτευση επέλεξε να απέχει από τη διαδικασία, προκαλώντας συζήτηση για τα κίνητρά της. Τα κόμματα της μειοψηφίας κατήγγειλαν ότι η πρόταση της πλειοψηφίας δεν αποτελεί ουσιαστικό βήμα διερεύνησης αλλά, αντίθετα, επιχείρηση συγκάλυψης και επικοινωνιακή προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, έκανε λόγο για διαδικασία που «ευτελίζει τις εργασίες» της επιτροπής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκκαλης χαρακτήρισε την κίνηση «κοροϊδία», ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ μίλησε ακόμα και για «έγκλημα». Η αντιπολίτευση σε μια άτυπη… διαγωνιστική ρητορική βαριών χαρακτηρισμών απέσπασε γέλια μέσα στην αίθουσα, καθώς όλα τα κόμματα της μειοψηφίας κατέληξαν να απέχουν.

Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Πηγές της πλειοψηφίας εξέφρασαν ανοικτά την απορία τους για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η άρνησή τους να στηρίξουν την παραπομπή γεννά ερωτήματα για το εάν επιχειρούν να προστατεύσουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως «ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη», υπενθυμίζοντας τις κατηγορίες περί «ευτελισμού της διαδικασίας», «επικοινωνιακού πυροτεχνήματος» και «συγκάλυψης».

Στην ανακοίνωση των κύκλων της ΝΔ, τίθενται σειρά αιχμηρών ερωτημάτων:

«Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης» υποστηρίζουν.

Συνεχίζουν μάλιστα τονίζοντας πως «τα ερωτήματα και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί «υπερτυχερών» του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από τη ΝΔ, αντιστρέφονται». Η πλειοψηφία επαναλαμβάνει ότι από την πρώτη στιγμή η έρευνα προχωρά με τη λογική ότι «όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους».

Η ανακοίνωση κλείνει με μια σειρά ερωτημάτων που απευθύνονται ευθέως στα κόμματα της μειοψηφίας:

Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο «Χασάπης» και η «αγρότισσα με την Ferrari» στη Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να εξεταστεί εάν τα κέρδη από λαχεία ήταν ζήτημα τύχης ή κάτι διαφορετικό; Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία σκιά.