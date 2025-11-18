Στην πρώτη γραμμή ο πρωθυπουργός με στόχο την ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική αναβάθμιση της χώρας και τον κομβικό ρόλο που παίζει στον ενεργειακό χάρτη μετά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις ΗΠΑ και την Κυριακή με την Ουκρανία.

Εκτός όμως από τη μεγάλη εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, να εξηγήσει στους πολίτες ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται και σε ποια επίπεδα για να λυθούν τα προβλήματα που ιεραρχούν στην καθημερινότητά τους. Και αυτό γιατί από το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμάται ότι λόγω της συνεχούς κριτικής της αντιπολίτευσης για το σύνολο των κυβερνητικών παρεμβάσεων, θολώνει το μήνυμα και τελικά η κοινή γνώμη μπολιάζεται με αμφισβήτηση και ταυτόχρονα δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί και να εμπεδώσει το κυβερνητικό σχέδιο που υλοποιείται και για το οποίο εκλέχθηκε η παρούσα κυβέρνηση. Στη λογική αυτή εντάσσονται και οι περιοδείες του, οι οποίες θα συνεχιστούν ανά την Ελλάδα σε μια προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης των πραγματικών αναγκών των πολιτών.

Θα εστιάσει στον αυξημένο στρατηγικό βάρος της Ελλάδας μετά την ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου που συνδέει τη Θράκη με την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη

Στο πλαίσιο αυτό, στην τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός, θα εστιάσει στο αυξημένο στρατηγικό βάρος της Ελλάδας μετά την ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου που συνδέει τη Θράκη με την Ουκρανία και την Κεντρική Ευρώπη. Θα εξηγήσει ότι οι σταθμοί στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη είναι οι καλύτεροι στο είδος τους στη Νότια Ευρώπη και ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς, επιτρέποντας στη χώρα μας να εισέλθει δυναμικά στο διεθνές ενεργειακό παιχνίδι και να αποκτήσει ρόλο-κλειδί για την ευρωπαϊκή αγορά.

Αναμένεται να τοποθετηθεί για την ακρίβεια που συνεχίζει να ταλανίζει τα νοικοκυριά παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, τους χειρισμούς για τα ΕΛΤΑ, αλλά και το μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις πληρωμές, δεν φαίνεται να πείθεται. Στην αιχμή παραμένει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο να έχει χαρακτηρίσει την «επιχείρηση» εξυγίανσης του οργανισμού την πιο δύσκολη που έχει να διαχειριστεί, αναγνωρίζοντας λάθη και ολιγωρίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στρέψει τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ και θα μιλήσει για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, αναμένεται να στηλιτεύσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για έλλειψη κοστολογημένων αντιπροτάσεων σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, επαναλαμβάνοντας ότι οι πολίτες, όταν θα κληθούν να ψηφίσουν, θα κάνουν το δικό τους πολιτικό «ταμείο» αξιολογώντας εάν πραγματικά υπάρχει πρόοδος για τη χώρα, όπως για παράδειγμα με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, η οποία «μεταφράζεται» σε ταχύτερη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους και συνεπώς εξοικονόμηση πόρων, χρήματα που επιστρέφουν στις τσέπες των πολιτών με αύξηση κοινωνικών δαπανών, μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων.

Όσον αφορά στο νέο πόλο που επιχειρείται να συσταθεί με την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, θα θυμίσει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, καλώντας με αυτό τον τρόπο την κοινή γνώμη να κρίνει και να συγκρίνει ποιος πραγματικά μπορεί να πετύχει στην πράξη την κοινωνική συνοχή και ευημερία των πολιτών, χωρίς να αοριστολογεί και να προχωρά σε ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά ακολουθώντας πολιτική ρεαλισμού και ρήξεων με παθογένειες, παρά την όποια φθορά μπορεί να προκαλέσουν αυτές.