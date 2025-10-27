Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να οριστικοποιήσουν συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Eurofighter Typhoon κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στην Άγκυρα σήμερα και του καγκελάριου της Γερμανίας την Πέμπτη. Είναι τόσο σημαντική για τον Ερντογάν η σημερινή επίσκεψη, που ανέβαλε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να υποδεχτεί τον Βρετανό πρωθυπουργό. Η Άγκυρα βρίσκεται από το 2023 σε συνομιλίες με το Λονδίνο για το θέμα αυτό.

Τα Eurofighter κατασκευάζονται από κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία με το μεγαλύτερο ποσοστό, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Για την παράδοση χρειάζεται η συγκατάθεση και των 4 χωρών, αλλά το Βερολίνο δεν έδινε το πράσινο φως, αντιδρώντας στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Όμως οι γεωπολιτικές αλλαγές και ο ενεργός ρόλος της Τουρκίας στην Ουκρανία και ενδεχομένως η παρέμβαση των Αμερικανών έδωσαν το «πράσινο φως».

Η Αθήνα δεν παραβλέπει το γεγονός ότι η αγορά των Eurofighter αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι η ελληνική υπεροπλία δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς η χώρα μας διαθέτει ήδη 24 Rafale και 40 αναβαθμισμένα F-16 Viper, ενώ το 2028 αναμένεται να αρχίσει να παραλαμβάνει τα πρώτα αεροσκάφη τύπου F-35.

«Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Επίσης, όταν τον περασμένο Μάιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το Βερολίνο και είχε συναντηθεί με τον Φρ. Μερτς, είχε δηλώσει ότι «δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίον η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως υπάρχει μια κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες που θέλουν να συνδεθούν με την Ευρώπη πρέπει να δείχνουν μια συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας και γιατί όχι να υπογράψουν μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την ΕΕ. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των κρατών».

Το 2024, η Τουρκία ξεπέρασε βασικό εμπόδιο, παρακάμπτοντας το βέτο της Γερμανίας, το οποίο είχε μπλοκάρει την πώληση. Οι δύο χώρες υπέγραψαν προσωρινή συμφωνία τον Ιούλιο για 40 αεροσκάφη και έκτοτε συνέχιζαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμολόγηση.

Ο Στάρμερ έστειλε δύο αεροσκάφη Eurofighter στην Άγκυρα πριν από την επίσκεψή του, αποδεικνύοντας τη σημασία που έχει η συμφωνία για το Λονδίνο. Οι Τούρκοι πιλότοι δεν έχουν πετάξει στο παρελθόν μαχητικά αεροσκάφη ευρωπαϊκής κατασκευής, καθώς η Άγκυρα παραδοσιακά χρησιμοποιεί F-16 και άλλα μαχητικά αμερικανικής κατασκευής.

Κιρ Στάρμερ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Από την εξέλιξη αυτή, ενοχλημένο είναι το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η απόκτηση των Eurofighter από την Τουρκία δεν αποτελεί άμεση απειλή για την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, αποτελεί ωστόσο «πονοκέφαλο», με δεδομένο ότι η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Άγκυρας για τον εκσυγχρονισμό του στρατού της σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ταγίπ Ερντογάν είναι τεταμένες.