Επιστροφή στις εξορμήσεις για τον πρωθυπουργό σήμερα και την επαφή με τους πολίτες, καθώς το μεσημέρι θα επισκεφθεί το προάστιο των Μελισσίων όπου και θα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής, ενώ θα έχει προηγηθεί στάση στην Πεντέλη σε σημείο όπου γίνεται αναδάσωση αλλά και στο ανακατασκευασμένο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr έχει ζητήσει από τους στενούς του συνεργάτες, όταν το επιτρέπουν οι πρωθυπουργικές του υποχρεώσεις να κυκλώνουν ημερομηνίες στο πρόγραμμά του για περιοδείες εντός και εκτός Αττικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μην αποκόπτεται από τον παλμό της κοινωνίας και να ακούει από πρώτο χέρι τα προβλήματα, όπως οι ψηφοφόροι τα μεταφέρουν αλλά και να εξηγεί ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει η κυβέρνηση για την επίλυσή τους αλλά και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα αναδεικνύοντας τα βασικά πεδία της καθημερινότητας που απασχολούν την μεγαλύτερη πλειοψηφία των πολιτών.

Και δεδομένου ότι το πολιτικό κλίμα μυρίζει μπαρούτι το τελευταίο διάστημα, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει διαρκώς την κριτική της βάζοντας στο στόχαστρο κυβερνητικούς χειρισμούς για μια σειρά από θέματα, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποφάσεις για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το κράτος δικαίου και την αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός θέλει να μην υπάρχουν θολά σημεία και να εξηγεί το σκεπτικό που υπάρχει πίσω από τις όποιες αποφάσεις λαμβάνοντας, αναγνωρίζοντας πολλές φορές λάθη και αστοχίες.

«Όχι» στην αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης

Ηχηρό καμπανάκι χτύπησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου Περιστερίου σημειώνοντας ότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών.



Εξήγησε ότι για να μην παγιωθούν οι εσφαλμένες αυτές αντιλήψεις που προωθούν κάποια κέντρα και δυνάμεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προωθεί με ταχύτητα το έργο της, έτσι ώστε ο πολίτης να αντιληφθεί στην πράξη τα αποτελέσματα των μεταρρυθμιστικών της προσπαθειών.



Κυβερνητικά στελέχη στηλιτεύουν το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση αμφισβήτησης των θεσμών και της δικαιοσύνης με δηλώσεις και αρχηγών κομμάτων της αντιπολίτευσης και άλλων στελεχών, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος που ισχυρίστηκε ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη.

Για τα περί κυβερνησιμότητας

Ειδικά για το θέμα της κυβερνησιμότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την οποία αποφάσισε η κοινωνία στην κάλπη, οποία έχει πολιτική υπεροχή και δημοσκοπικά με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.



Αντιστοίχως, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως όταν κανείς κοιτά την Ελλάδα μέσα από το πλαίσιο των δυτικών δημοκρατιών, θα διαπιστώνει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο ότι η Ελλάδα ίσως είναι η πιο κυβερνήσιμη χώρα στο δυτικό στρατόπεδο η τουλάχιστον από τις λίγες που είναι απολύτως κυβερνήσιμες: η χώρα έχει σήμερα μια πολιτική σταθερότητα η οποία στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αδιατάρακτη, επισήμανε χαρακτηριστικά.



Μάλιστα η επιχειρηματολογία Φλωρίδη καταρρίπτει τις αιτιάσεις Βενιζέλου περί μη κυβερνησιμοτητας της χώρας σε τρία επίπεδα:

1) ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία

2) Υψηλότερο επίπεδο αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας από ποτέ και διεθνείς συνεργασίες

3) οικονομική ανάπτυξη και δημοσιονομική πειθαρχία

Με κατακλείδα ότι το ετερόκλητο μέτωπο των αναξιοποίητων «δεινοσαύρων» της πολιτικής είναι η συνθήκη που θα οδηγήσει σε μη κυβερνησιμοτητα.