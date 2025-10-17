Η αναφορά του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής, κατά την ομιλία του στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για συνάντηση παράκτιων χωρών, αιφνιδίασε.

Κυρίως διότι εκείνη τη στιγμή δεν ανέφερε άλλες λεπτομέρειες. Χρειάστηκε να έρθει η διευκρίνιση την επομένη, από το υπουργείο εξωτερικών ότι αφορούσε πέντε χώρες και πέντε θεματικές.

Σύμφωνα λοιπόν με διπλωματικές πηγές, η πρόταση ενός πολυμερούς σχήματος , συμπεριλαμβάνει τις εξής χώρες την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη, και ως θεματικές το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών και την πολιτική προστασία.

«Η Ελλάδα παλαιόθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, πράγμα το οποίο καθίσταται πια πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων» σημείωναν οι διπλωματικές πηγές και εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα και οι δυσκολίες.

Πώς δηλαδή θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και την Αίγυπτο όταν υπάρχει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο; Σε ποια βάση θα γίνουν οι συνομιλίες; Επίσης από την πλευρά της Λιβύης θα συμμετάσχει μόνο η νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης και όχι η Βεγγάζη; Μήπως αυτό θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις σε μια χρονική στιγμή που έχουμε -θεωρητικά- ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ;

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση περί κάποιου φόρουμ για την επίλυση των διαφορών στην περιοχή είχε γίνει μεσούσης της ελληνοτουρκικής κρίσης, τον Σεπτέμβριο του 2020, από τον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε μια προσπάθεια να βρει εναλλακτικούς διαύλους για τη μείωση των εντάσεων εκείνης της εποχής. Τότε ο Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει να καθίσουν στο τραπέζι και τα κατεχόμενα, κάτι που φυσικά αρνήθηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά καθώς αυτό θα εξίσωνε τα κατεχόμενα με τα ανεξάρτητα κράτη που θα συμμετείχαν. Τώρα λοιπόν ο πρόεδρος της Τουρκίας θα υποχωρήσει από την αρχική του θέση; Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει αποφασισμένο να το προχωρήσει και θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μάλιστα μόνιμα χαρακτηριστικά.

Ασφαλώς τα κίνητρα της κυβέρνησης έχουν θετικό πρόσημο αφού στόχος είναι να επικρατήσει ηρεμία και ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίες με όλες τις γειτονικές χώρες. Όμως στην πραξη η Ιστορία έχει δείξει ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε κάθε συνάντηση, που θα οδηγήσει για άλλη μια φορά πίσω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Προς το παρόν τόσο το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και το υπουργείο εξωτερικών απέφυγαν να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Και για πολλούς θυμίζει τη συμφωνία για τη σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που συμφωνήθηκε να γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν. Σε λίγο πλησιάζει να συμπληρωθεί ένας χρόνος και η εκκρεμότητα αυτή ακόμη υπάρχει.