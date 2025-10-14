«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση, σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών στα Προπύλαια.

«Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματα τους, για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».