Στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, υπερψηφίστηκε η Έκθεση που προετοίμασε και κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και γενικός εισηγητής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Α. Παπανδρέου, σε συνεργασία με τον Εσθονό συνάδελφό του, Eerik-Niiles Kross, αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ουγγαρίας, ως κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Έκθεση αποτέλεσε μία από τις πιο κρίσιμες συζητήσεις της Συνέλευσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία της δημοκρατικής τάξης, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των θεσμών στην Ευρώπη και υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, τις δεσμεύσεις που υποχρεούνται να αναλαμβάνουν απέναντι σε κάθε πρακτική υπονόμευσης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η ψήφιση της έκθεσης αυτής αποτελεί μια πολιτική μάχη, ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στις συντηρητικές δυνάμεις που επιχειρούν πράξεις υπονόμευσης των δημοκρατικών μας αξιών. Είναι η επικράτηση της κοινής λογικής και του θεμελιώδους αιτήματος των λαών μας: Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Δημοκρατίας με την τήρηση κανόνων και να διασφαλιστεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν με διαφάνεια και δικαιοσύνη, συμβάλλοντας καταλυτικά στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και την εδραίωση του κράτους δικαίου.

Η δημοκρατία δεν μετριέται μόνο στην κάλπη αλλά στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία: αν υπάρχει έλεγχος και τηρούνται ισορροπίες, αν οι φωνές της αντιπολίτευσης μπορούν να ακούγονται, αν οι εκλογικοί νόμοι διασφαλίζουν τη δίκαιη αντιπροσώπευση, αν η δικαιοσύνη υπηρετεί τους πολίτες και όχι την ατιμωρησία των ισχυρών. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε μια προοδευτική κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμορφώνεται με κανόνες δικαίου, χωρίς παρεμβάσεις αλλά επενδύει στην σταθερότητα και στην ενίσχυση της ποιότητας των δημοκρατικών μας αξιών».