Σύσκεψη με τον Ντέμη Χασάμπη, διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο πρωθυπουργός, στον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον κ. Χασάμπη, είπε ότι η κυβέρνηση εκτιμά τη συνεργασία που έχει χτίσει με την Google, την οποία και χαρακτήρισε στρατηγική.

Αναφερόμενος στο αντικείμενο της συζήτησης, τόνισε ότι θα δούμε μέσα από την εμπειρία του κ. Χασάμπη στην τεχνητή νοημοσύνη πού θα εστιάσουμε σε ζητήματα της κυβερνησιμότητας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχέση της κυβέρνησης με τους πολίτες και να αξιοποιηθούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Ξέρετε πως έχουμε λεπτομερή στρατηγική για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στο παγκόσμιο περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης», είπε απευθυνόμενος στον συνομιλητή του.

Στα θέματα προς συζήτηση ήταν και η προστασία των ανηλίκων.

Τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους συνομιλητές του ο κορυφαίος Νομπελίστας, Ντέμης Χασάμπης, λέγοντας: «Η ελληνική μου κληρονομιά με ενθάρρυνε από τη μεριά του πατέρα μου».

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στον χώρο της καινοτομίας και πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία.

Στις 19:45, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Ντέμη Χασάμπη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025 που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.