Η πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, πριν από την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο για όσα είπε αλλά και για όσα επέλεξε να αφήσει εκτός. Θα μπορούσε να είναι πιο αιχμηρός απέναντι στην κυβέρνηση και να μιλήσει πιο καθαρά για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ωστόσο δεν το έκανε.

Προτίμησε να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους, χωρίς βέβαια να αφήσει εντελώς εκτός κάδρου την κριτική κατά της παρούσας κυβέρνησης. Τουναντίον, το έκανε αρκετές φορές αλλά μονάχα σε αντιδιαστολή με τα πεπραγμένα των δικών του ημερών ως πρωθυπουργού και των ευοίωνων οικονομικών δεικτών, όπως υποστηρίζει, που υπήρχαν όταν παρέδωσε την εξουσία.

Ξεκάθαρα τα σημάδια ότι προετοιμάζεται για ακόμη πιο δυναμική επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή

Η στάση του αυτή αφήνει ανοιχτό το πεδίο για πολλά σενάρια και δίνει τροφή σε συζητήσεις για το πώς σκοπεύει να κινηθεί στη νέα πολιτική του φάση. Παρόλο που δεν ανακοίνωσε τίποτα συγκεκριμένο, τα σημάδια ότι προετοιμάζεται για ακόμη πιο δυναμική επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι πλέον ξεκάθαρα. Με το σχέδιο πενταετίας που παρουσίασε, έδειξε ότι σκέφτεται σε βάθος χρόνου και δεν βλέπει τον εαυτό του στο περιθώριο. Επίσης, η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ή τη Νέα Αριστερά, φανερώνει πως τουλάχιστον στην παρούσα φάση, επιχειρεί να διεκδικήσει έναν αυτόνομο ρόλο, ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν είναι τυχαίο ότι χθες το απόγευμα, αμέσως μετά την παραδοσιακή συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, έσπευσε να απαντήσει στον κ. Μητσοτάκη και τα όσα είπε, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ωσάν να ήταν επικεφαλής πολιτικού φορέα. Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας επέλεγε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις του προέδρου της κυβέρνησης με απόσπασμα από τα όσα είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι θέλει να αποβάλει την εικόνα του πολιτικού που συγκρουόταν διαρκώς

Επί της ουσίας υποστήριξε πως με τα όσα ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει ένα μέρος από το «τερατώδες», όπως το χαρακτηρίζει πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επισημαίνει πως κύρια πηγή της «μεγάλης και συστηματικής», όπως την χαρακτηρίζει, υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Φόροι, που όπως σημειώνει, ο πρώην πρωθυπουργός, επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει ότι θέλει να αποβάλει την εικόνα του πολιτικού που συγκρουόταν διαρκώς. Προσπαθεί να προβάλλει μια πιο μετρημένη και σοβαρή στάση, με έμφαση σε προτάσεις και επιχειρήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που μίλησε για «17.000 βαρυποινίτες», ο Τσίπρας απάντησε με χιούμορ και όχι με ένταση. Ένα δείγμα της στρατηγικής του να δείχνει πιο ήρεμος και υπεύθυνος.

Την εικόνα αυτή θα επιχειρήσει να ενισχύσει και μέσα από το βιβλίο που ετοιμάζει, το οποίο θα κυκλοφορήσει το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Στις σελίδες του σκοπεύει να καταγράψει τη δική του αφήγηση για την περίοδο της διακυβέρνησής του, από το 2015 και μετά, ώστε να αντικρούσει την εκδοχή των πολιτικών του αντιπάλων και να παρουσιάσει «τη δική του αλήθεια».

Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις για νέο κόμμα συνεχίζονται. Αρχικά, υπήρχε η αίσθηση ότι θα το ανακοινώσει το φθινόπωρο. Στη συνέχεια, οι εκτιμήσεις μεταφέρθηκαν προς το τέλος του χρόνου. Τώρα, όλα δείχνουν πως η πιο πιθανή περίοδος είναι οι αρχές του 2025 ή ακόμη και η άνοιξη.

Το νέο κόμμα, αν τελικά ανακοινωθεί, θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας φαίνεται να στοχεύει σε πολίτες που δεν αυτοπροσδιορίζονται αυστηρά με ιδεολογικές ταμπέλες, αλλά έχουν απογοητευτεί από τη σημερινή κυβέρνηση και ψάχνουν μια εναλλακτική λύση. Ήδη ο λόγος του είναι πιο «ανοιχτός» και λιγότερο φορτωμένος με ιδεολογικά σχήματα, δείχνοντας ότι κοιτάζει προς το κέντρο. Στο δε ζήτημα της στελέχωσης, επιθυμεί να δώσει νέα χαρακτηριστικά. Η πρώτη ομάδα ανθρώπων που τον πλαισιώνει προέρχεται κυρίως από τον χώρο των πανεπιστημίων, της τεχνοκρατίας και της αγοράς. Πρόκειται για πρόσωπα που έχουν διακριθεί στους τομείς τους και που μπορούν να προσδώσουν αξιοπιστία και επαφή με την κοινωνία.

Φυσικά, κανένα κόμμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς έμπειρα πολιτικά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί εκ των πραγμάτων τη βασική δεξαμενή, καθώς εκεί βρίσκονται πολλοί που έχουν συνδέσει την πορεία τους με τον ίδιο. Στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν βουλευτές όπως η Πόπη Τσαπανίδου, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Συμεών Κεδίκογλου, δείχνοντας ότι κρατούν ανοιχτή την πόρτα συνεργασίας. Άλλοι, παραμένουν κοντά του, παρότι απέφυγαν να εμφανιστούν δημόσια δίπλα του για να μη δημιουργήσουν τριβές με την τωρινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Προς το παρόν, όλες οι διεργασίες γίνονται στο παρασκήνιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κινείται μεθοδικά, προετοιμάζοντας την επόμενη πολιτική του κίνηση. Θέλει να απευθυνθεί σε όσους αισθάνονται απογοητευμένοι από τη σημερινή κατάσταση και δεν βρίσκουν πολιτική εκπροσώπηση. Το αν θα καταφέρει να το πετύχει και πότε θα κάνει την οριστική του κίνηση, μένει να φανεί.