Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και με τη συμμετοχή της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου και του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, πραγματοποίησε περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη για την 89η ΔΕΘ.

Το κλιμάκιο έκανε αυτοψία στο υπό κατασκευή βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και συγκεκριμένα επισκέφθηκαν το εργοτάξιο στο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο εξόδου, εκεί όπου ο νέος αυτοκινητόδρομος διασταυρώνεται με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα – καιρού επιτρέποντος φυσικά – και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών».

Παρόντες ήταν, επίσης, ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, οι περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Αμανατίδης και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι δήμαρχοι Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης και η γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Νάτσιου.

Στη συνεχεία, το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της Α’ φάσης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ αμέσως μετά τα μέλη του κλιμακίου είδαν από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή των εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου δήλωσε:

«Η σημερινή μας επίσκεψη με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, στον υπό κατασκευή οικισμό των εργατικών κατοικιών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ένα έργο που για περισσότερο από είκοσι χρόνια παρέμενε ημιτελές, τώρα παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Με τις εργασίες να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ και με την εποπτεία του υπουργείου, προχωράμε αποφασιστικά, ξεπερνώντας τα εμπόδια του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να δώσουμε σύντομα το κλειδί της δικής τους στέγης σε 80 οικογένειες των Γρεβενών, που τόσα χρόνια περιμένουν με υπομονή και ελπίδα.

Ως υφυπουργός Εργασίας, ως βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά και με καταγωγή από τα Γρεβενά γνωρίζω από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμπολιτών μου. Για εμάς, η κατοικία δεν είναι απλώς ένα κτίριο είναι η βάση για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σταθερότητα».

Επίσκεψη στην Ξάνθη

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και του γενικού γραμματέα Εσωτερικών Αθανάσιου Μπαλέρμπα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Ξάνθης με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς και με τους δημάρχους Ξάνθης Στράτο Κοντό, Μύκης Κιουρτ Αχμέτ και Αβδηρών Γεώργιο Τσιτιρίδη. Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούν για την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή τα έργα υποδομών που υλοποιούνται. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Wifi4GR μέσω του οποίου δημιουργούνται 74 σημεία δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 33 δημόσιους χώρους στην περιοχή της Ξάνθης με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, το οποίο αναπτύσσει δίκτυα οπτικών ινών για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου είχαν συνάντηση με τον πρύτανη, Φώτη Μάρη.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισήμανε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται και στον τομέα του διαστήματος.

«Δεν είναι τυχαίο ότι o πρώτος, σύγχρονης γενιάς ερευνητικός νανοδορυφόρος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων ξεκίνησε από εδώ, από το Πανεπιστήμιο και βρίσκεται πλέον στο διάστημα. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει γνώση, διάθεση, συνεργασία και φυσικά η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Θα επεκτείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από τον διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Βασίλη Κατσούρο. Το «Αθηνά» συμμετέχει στην εθνική κοινοπραξία υλοποίησης του AI Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα 13 της Ευρώπης. Κατά την επίσκεψή του στο βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight Group ενημερώθηκε για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών μπαταριών και ψηφιακής καινοτομίας στην παραγωγή με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο περιθώριο της περιοδείας, ο κ. Παπαστεργίου βρέθηκε, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστο Δερμεντζόπουλο στην Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις τριών εμβληματικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Ξάνθης. Της J.T.I. (πρώην Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ), της ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. (ROYAL) και του ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (Thrace Group).

Σε δηλώσεις του τόνισε: «Ως υφυπουργός Ανάπτυξης, η ικανοποίησή μου είναι μεγάλη. Αυτές οι τρεις επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, δεν είναι απλώς μονάδες παραγωγής. Είναι ζωντανά κύτταρα ανάπτυξης που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας. Αποτελούν τη λαμπρή απόδειξη ότι η Ξάνθη και η Θράκη στο σύνολό της, διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και το επιχειρηματικό δαιμόνιο για να πρωταγωνιστήσουν. Η Κυβέρνηση στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη για όλους».

Επίσκεψη στη Δράμα

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστα Βλάση και του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη, πραγματοποίησε ολοήμερη επίσκεψη στην ΠΕ Δράμας, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου, το οποίο ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα σύγχρονο και πλήρως αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας 24ωρης λειτουργίας. Όπως τόνισε, «οι νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε. Οι υγειονομικοί έχουν πλέον έναν χώρο εργασίας που τους εξυπηρετεί καλύτερα και οι πολίτες ένα Κέντρο Υγείας που καλύπτει πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. Η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας περιλαμβάνει τις ανακαινίσεις των υποδομών, την ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια την ενίσχυση με προσλήψεις προσωπικού. Ήδη εγκρίθηκαν προχθές 26 θέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τα Κέντρα Υγείας του Νομού Δράμας, ενώ μετά τις συσκέψεις που είχα με τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας και την υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ κ. Τιτοπούλου, δρομολογούνται άμεσα και επιπλέον προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς κόστος και ταλαιπωρία».

Παράλληλα, Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ παρείχαν κατ’ οίκον ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που διαμένουν στα χωριά του νομού Δράμας. Την πρώτη μέρα εξετάστηκαν πάνω από 50 άνθρωποι, ενώ αντιμετωπίστηκαν ιατρικές ανάγκες των ασθενών τους οποίους επισκέφθηκαν κατ’ οίκον οι ΚΟΜΥ.

Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Δράμας, την Τοπική Ομάδα Υγείας Δράμας, το Περιφερειακό Ιατρείο Δοξάτου και το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης, όπου συζήτησε με τους διοικητές και το υγειονομικό προσωπικό.

Σε δηλώσεις της υπογράμμισε τη στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. «Η χώρα έχει πλέον για πρώτη φορά οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” έχει σώσει μέχρι σήμερα πάνω από 70.000 ζωές. Από τα 6 εκατομμύρια δικαιούχους, ήδη 4 εκατομμύρια έχουν κάνει τις εξετάσεις τους, και στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 100%», σημείωσε, ανακοινώνοντας 26 νέες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με στόχο τη μονιμοποίησή τους, καθώς και νέες προσλήψεις στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Δράμας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Στέφανο Γεωργιάδη και τα μέλη του Δ.Σ. και ενημερώθηκε για σειρά θεμάτων που απασχολούν τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής.

Επιπλέον, ο κ. Βλάσης συνοδευόμενος από τον κ. Γαϊτάνη, επισκέφθηκε τα 2 τμήματα (Αμπελουργίας & Οινολογίας, Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία εδρεύουν στην πόλη της Δράμας και συναντήθηκε με τους προέδρους των τμημάτων και εκπρόσωπο της Συγκλήτου. Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των τμημάτων, αλλά και η δυνατότητα προσέλκυσης περισσότερων φοιτητών.

Ο υφυπουργός Παιδείας συναντήθηκε και με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, την διευθύντρια της ΣΑΕΚ και τον διευθυντή του ΣΔΕ Δράμας, και διαπιστώθηκε η σημαντική αναβάθμιση των κτηρίων που στεγάζουν τις δομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και η ετοιμότητα για τη νέα σχολική χρονιά τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό όσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο.

Τέλος, ο κ. Βλάσης επισκέφθηκε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) «Πράξη και Θεωρία Experts», όπου διαπίστωσε την σημαντική δουλειά που γίνεται παρέχοντας στα άτομα με αναπηρία καθημερινά τη δυνατότητα να μάθουν, να δημιουργήσουν και να ενταχθούν.

Από την πλευρά του, ο κ. Γαϊτάνης, παρουσίασε τα φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εκπτώσεις δαπανών να φτάνουν το 200%-315%, προσφέροντας ισχυρό κίνητρο επενδύσεων.

Ακολούθησε συνάντηση του κλιμακίου με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Δωρόθεο.

Τα μέλη του κλιμακίου είχαν ακόμα διαδοχικές συναντήσεις με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας, καθώς και με τους δημάρχους της περιοχής, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ και ολοκληρώνοντας την περιοδεία τους συμμετείχαν στη συνεδρίαση-συζήτηση της ΔΕΕΠ Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της.