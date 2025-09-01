Δρομολογήθηκε με τη σημερινή υπογραφή προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, τη δήμαρχο Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, τον πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού Γιώργο Κορμά, η ανάπλαση της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου, ενός σημαντικού τοπόσημου της πρωτεύουσας.

Το έργο προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας, περιλαμβάνει την αναβάθμιση έκτασης πρασίνου 26 στρεμμάτων, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων να προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη τετραετία.

«Η σημερινή υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών τοποσήμων της Αττικής. Με σχέδιο, συνέργειες και αποφασιστικότητα, μετατρέπουμε έναν χώρο με μακρά ιστορία σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό και λειτουργικό πυρήνα πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Ν. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση ιστορικών κτηρίων και χώρων σε όλη την Αττική, που για δεκαετίες παρέμεναν αναξιοποίητοι. Με σεβασμό στο παρελθόν τους, τους δίνουμε νέα ζωή και νέο ρόλο στη σύγχρονη καθημερινότητα, ώστε να αποτελέσουν σημεία αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και εστίες πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, «Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε Δήμο που διεκδικεί την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την αξιοποίηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Κι η άψογη συνεργασία μας με τον Δήμο Ζωγράφου αποδεικνύει στην πράξη ότι μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να προχωρήσουμε σε έργα που αλλάζουν την εικόνα των γειτονιών μας. Η πολιτική μας για την Αττική είναι σαφής: κάθε εμβληματικό κτήριο, κάθε διαθέσιμος δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει ξανά ζωντανό κύτταρο της πόλης. Να προσφέρει αξία στην καθημερινότητα, να ενισχύει την τοπική ταυτότητα και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Με την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Βίλας Ζωγράφου, κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον Δήμο: να προσφέρουμε στους κατοίκους ένα σημαντικό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόκτημα. Η Αττική αξίζει χώρους που να εμπνέουν, να ενώνουν και να προσφέρουν. Και με έργα σαν κι αυτό, κάνουμε βήματα ώστε να τη φέρουμε πιο κοντά στο όραμά μας: μια περιφέρεια ανθρώπινη, λειτουργική και βιώσιμη, όπου το παρελθόν σέβεται το μέλλον και το μέλλον τιμά το παρελθόν».

Η δήμαρχος Τ. Καφατσάκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δρομολόγηση του εμβληματικού, όπως είπε, έργου που θα μεταμορφώσει την καρδιά του Δήμου και θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό χώρο πρασίνου και πολιτισμού για όλους. Η ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου, πρόσθεσε, «αποτελεί έργο πνοής για την πόλη μας και ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Η δημιουργία ενός πάρκου υψηλού πρασίνου στο κέντρο της πυκνοδομημένης πόλης μας αποτελεί βασική υποχρέωση της διοίκησής μας απέναντι στους Ζωγραφιώτες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει άμεσα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής».

Σημειώνεται ότι η Βίλα Ζωγράφου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια περιουσία από το 1974. Σήμερα φιλοξενείται σε χώρους της το Δημοτικό Ωδείο, ενώ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο διοργανώνονται πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μέσα από την προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί η ήπια βιοκλιματική ανάπλαση και η αναβάθμιση του χώρου πρασίνου, με την ενοποίηση 26 στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Ζωγράφου και τη δημιουργία πάρκου πρασίνου και αναψυχής. Η σχετική μελέτη έχει εκπονηθεί με μέριμνα του Δήμου Ζωγράφου, ενώ η δημοπράτηση, η επίβλεψη και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου θα γίνουν από τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Στο πλαίσιο του έργου θα διαμορφωθούν νέες χρήσεις – όπως παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώροι ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης, πάρκο σκύλων κλπ – θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο, θα ενισχυθεί το υπάρχον πράσινο με δεντροφυτεύσεις, ενώ θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στη βάση ειδικής φωτοτεχνικής μελέτης που θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Βίλας Ζωγράφου και των συνοδών κτηρίων.

Στόχος της δράσης είναι να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο λειτουργικά τρόπο ένας δυσεύρετος, πολύτιμος θύλακας πρασίνου και οξυγόνου στο κέντρο του πυκνού οικιστικού ιστού του δήμου Ζωγράφου.

Πηγή: ΑΠΕ