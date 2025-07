Το καθεστώς του Χαλίφα Χαφτάρ εκδίωξε ως ανεπιθύμητη την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η οποία βρισκόταν εκεί για να συζητήσει μαζί του το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών.

Στην αντιπροσωπεία, την οποία το καθεστώς Χαφτάρ κατηγορεί για «καταχρήσεις» συμμετείχαν ακόμα οι υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας, της Μάλτας αλλά και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φαίνεται πως το πρόβλημα του καθεστώτος Χαφτάρ αφορά την επιλογή της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας να μεταβεί πρώτα στην Τρίπολη όπου συνάντησε την εκεί κυβέρνηση, η οποία είναι και η μοναδική αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση του καθεστώτος Χαφτάρ αναφέρει ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη της αντιπροσωπείας ακυρώθηκε, ενώ τους κατηγορεί για «κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών εθίμων και των διεθνών συνθηκών προς την εθνική κυριαρχία της Λιβύης».

Libya's eastern-based Hammad executive in #Libya announces in a statement that it dismissed the EU Commissioner for Migration, along with the Interior Ministers of Italy, Greece, and Malta, & cancelled their visit to Benghazi.



