Θα προσπαθήσουμε ως Ελλάδα να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση της ευημερίας και της ασφάλειας του Λιβάνου και ολόκληρης της περιοχής. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Βρισκόμαστε κοντά, είμαστε φίλοι, γείτονες και πιστεύουμε στο μέλλον του Λιβάνου.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποίησε χθες, Τρίτη 8 Απριλίου, επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Μισέλ Μενάσα.

Τον κ. Δένδια υποδέχθηκε στο υπουργείο Άμυνας της χώρας στη Βηρυτό ο κ. Μενάσα, ενώ μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκαν διμερείς συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Ανάμεσα στα άλλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα καλωσορίζει «τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Λιβάνου», καθώς και «την εκλογή του Προέδρου Αούν».

Υπενθύμισε, δε, ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης «ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λίβανο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που δείχνει τη σημασία που έχει για την Ελλάδα ο Λίβανος».

«Συμφωνήσαμε», πρόσθεσε, «η Ελλάδα να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τον Λίβανο και ιδιαίτερα τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη σύσφιξη των σχέσεών μας, της ιδιαίτερα εγκάρδιας σχέσης που έχουμε».

