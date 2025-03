Ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής διασύνδεσης, αλλά και οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Επιπλέον, οι ΗΠΑ επικρότησαν την ισχυρή δέσμευση που έχει δείξει η Ελλάδα στην εκπλήρωση των νατοϊκών υποχρεώσεων για τις αμυντικές δαπάνες. Τέλος, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία του 2025-2026.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης του στρατηγικού χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο έλληνας ΥΠΕΞ είναι ο δεύτερος υπουργός από χώρα της ΕΕ τον οποίο υποδέχεται ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ουάσιγκτον. Η συνάντηση διήρκησε 45 λεπτά και, όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν τα περιθώρια συνεργασίας με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η οικονομία, ο τουρισμός, το εμπόριο, η ενέργεια και οι σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών.

📍 Ουάσιγκτων



Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.



📍 Washington, D.C.



FM George Gerapetritis meets with U.S. Secretary of State Marco Rubio. pic.twitter.com/acmwEixJ8t