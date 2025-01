Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Δήμαρχος Σαγκάης, Zheng Gong, επισφράγισαν μια στενότερη και ακόμη πιο παραγωγική συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων, με την Υπογραφή Συμφωνίας Αδελφοποίησης, που έλαβε χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Σαγκάης στην Ελλάδα ως επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υποδεχόμενος τον Δήμαρχο της Σαγκάης, επεσήμανε: «Σαγκάη και Αθήνα, Κίνα και Ελλάδα, είναι δύο περιοχές, με σημαντικό γεωστρατηγικό χαρακτήρα. Είμαστε πεισμένοι, ότι προσηλωμένοι στη διεθνή συνεργασία, το μόνο που μας χωρίζει είναι η χιλιομετρική απόσταση. Φιλοδοξούμε, με τις κοινές μας δράσεις, να υπερβούμε το εμπόδιο αυτό. Τις δύο πόλεις μας, τις συνδέει η μακραίωνη πολιτιστική παράδοση, οι στενές εμπορικές, οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, που δημιουργούν ένα σταθερό υπόβαθρο, για την ανάπτυξη και την ευημερία των ευρύτερων περιοχών μας. Κοινός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μας. Καλούμε τους φίλους Κινέζους, να επισκεφθούν την Ελλάδα και να βιώσουν τη μοναδική Αθηναϊκή εμπειρία. Να γνωρίσουν από κοντά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική δημιουργία, που οικοδομεί γέφυρες ανάμεσα στους λαούς μας».

Με θερμά λόγια απάντησε και ο Δήμαρχος της Σαγκάης, Zheng Gong, ο οποίος χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Από τότε που συνάφθηκαν σχέσεις φιλικών ανταλλαγών μεταξύ Σαγκάης και Αθήνας το 2009, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες και πραγματιστικές συνεργασίες σε πολλούς τομείς και έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Έχοντας σαν νέα αφετηρία την αδελφοποίηση τώρα των δύο πόλεών μας, είμαστε πρόθυμοι να εμβαθύνουμε περαιτέρω τις ανταλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο τόπων μας, να επιτύχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο αμοιβαίου οφέλους και win-win αποτελέσματα, να επιδιώξουμε μεγαλύτερη ευημερία για τους λαούς των δύο τόπων μας, και τέλος, να προωθήσουμε από κοινού τις φιλικές ανταλλαγές και συνεργασίες μεταξύ της Σαγκάης και της Αθήνας σε ένα νέο επίπεδο».

Η Συμφωνία Αδελφοποίησης

Οι σχέσεις Αθήνας και Σαγκάης είναι άριστες και έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερα Μνημόνια Συνεργασίας κατά τα έτη 2009, 2011, 2013 και 2017. Με την αδελφοποίηση των δύο πόλεων θα αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία αυτή και θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, η εκπαίδευση, η αστική αναζωογόνηση, η κλιματική κρίση, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα.

Τουρισμός: Συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, άμεση συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την τουριστική ανάπτυξη των δύο Δήμων, κοινές δράσεις για την προβολή των δύο πόλεων και υποστήριξη της διατήρησης της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Σαγκάης.

Πολιτισμός: Δράσεις και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο πόλεων και την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας, πολιτιστικές ανταλλαγές μέσω φεστιβάλ, εκθέσεων και εκδηλώσεων και συνεργασία μεταξύ δημοτικών πολιτιστικών ιδρυμάτων και μουσείων για κοινές εκθέσεις και δραστηριότητες.

Αθλητισμός: Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και την αξιοποίηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας για την υποστήριξη εταιρειών που ενδιαφέρονται για εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ των δύο πόλεων και τη διευκόλυνση αμφίδρομων επενδύσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία μεταξύ των εμπορικών επιμελητηρίων των δύο πόλεων ή/και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και νεοφυών επιχειρήσεων, ανάπτυξη λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προάγουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Εκπαίδευση: Ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών αρχών προκειμένου να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση, προώθηση της εκμάθησης της ελληνικής και της κινεζικής γλώσσας από μαθητές, φοιτητές και πολίτες των δύο πόλεων.

Αστική Αναζωογόνηση: Συνεργασία για την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, την προστασία και την αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, συνεργασία στον σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κινητικότητας και δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας.

Κλιματική Κρίση, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα: Προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων πράσινων τεχνολογιών, κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων προστασίας των πόλεων από ακραία κλιματικά φαινόμενα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Η Αθήνα, επενδύοντας στη στρατηγική συνεργασία με τη Σαγκάη, συμμετείχε για πρώτη φορά στη διεθνή εμπορική έκθεση ITB China της Σαγκάης το 2024 μέσω του This is Athens-CVB και στα εγκαίνια της πρώτης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας-Σαγκάης. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία πλατφόρμας για τη διευκόλυνση επιχειρηματικών συνεργασιών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το This is Athens – City Festival, που διεξάγεται κάθε Μάιο, φιλοδοξεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πλούσιο κινεζικό πολιτισμό. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται άμεσα με την ολοκληρωμένη στρατηγική της Αθήνας για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων διεθνών συνεργασιών στους τομείς του πολιτισμού, του επιχειρείν και της αστικής αναζωογόνησης.

Πηγή: ΑΠΕ