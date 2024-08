BEAST

Το ένα κόμμα και το άλλο

Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη με φρέσκια μπουγάτσα στον πρωινό καφέ. Σας έχω πληροφόρηση για την πρώτη σύσκεψη του πρωθυπουργού και βέβαια τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την καρατόμηση του Σωκράτη Φάμελλου και την τοποθέτηση του Νίκου Παππά στη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αρέσει δεν αρέσει, το ένα κόμμα προσπαθεί να παράξει πολιτική και έργο και το άλλο καταρρέει. Και δείχνει να πέφτει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Με έναν εμφύλιο που εντείνεται μέρα με την μέρα. Την ίδια στιγμή αισιοδοξία υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ για τη δημοσκόπηση που δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση και άρα να έχει το κόμμα, αν και στάσιμο, προοπτικές ανόδου.

Ο αιφνιδιασμός Γκιουλέκα και το αστείο με τον Βαρτζόπουλο

Λίγο μετά τις 9 χθες το πρωί στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, το επιβλητικό υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης η κινητικότητα ήταν έντονη. Κατά τις 9:15 άρχισαν να μαζεύονται οι γαλάζιοι βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης αλλά και η βουλευτής Επικράτειας, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου για να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα σκαλιά στεκόταν για να τον υποδεχτεί ο υπουργός Κώστας Γκιουλέκας. Ξαφνικά σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος. «Αν δεν κατέβεις να υποδεχτείς τον Βαρτζόπουλο θα έχεις πρόβλημα», είπε ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης περιπαικτικά. «Τι είδους πρόβλημα, ψυχιατρικό;» συμπλήρωσε ένας συνεργάτης υπουργού. Στις 10:00 ακριβώς έφτασε ο πρωθυπουργός χαμογελαστός, ανέβηκε στον πρώτο όροφο του υπουργείου, κάμερες – φωτογράφοι πήραν θέση και ξεκίνησε η σύσκεψη. «Δεν έχουν γυρίσει οι Θεσσαλονικείς από τις διακοπές ακόμα» παρατήρησε Η κίνηση είναι λίγη».

Φορολογικά και επιχειρηματικά

Τα θέματα που κυριάρχησαν στην πρώτη αυτή σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν φορολογικά, επιχειρηματικά και αναπτυξιακά ζητήματα – και δεν θα σταθώ μόνο στην εξαγγελία πως το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου. Ο πρωθυπουργός με τους υπουργούς και τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας είπε πολλά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι φορείς κατέθεσαν σειρά προτάσεων και ανέλυσαν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα της αγοράς.

Θετικός Μητσοτάκης

Εκεί μίλησαν για θέματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και την επιχειρηματικότητα. Ο πρωθυπουργός με την παρουσία υπουργών άκουσε τα αιτήματα των παραγωγικών φορέων και είπε ότι περισσότερα θα τα πει στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Μάλιστα δεν θέλησε να πει περισσότερα όσο προς το καλάθι που ετοιμάζεται.

Το μετρό Θεσσαλονίκης και οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης αναμένεται ότι θα έχει η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Κι αυτό γιατί εκεί ο πρωθυπουργός όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα, αναμένεται να κάνει γνωστό ποιοι θα είναι οι σταθμοί που θα λειτουργήσουν από τον Νοέμβριο, όταν και θα ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό το μετρό της πόλης. Ένα έργο που πέρασε από πολλά διαφορετικά στάδια, πριν να φτάσει στην ολοκλήρωση του πρώτου βασικού μέρους της διαδρομής με ανάδοχο την Άκτωρ του ομίλου Ιντρακάτ. Το πλάνο προβλέπει να παραδοθούν οι 13 πρώτοι σταθμοί του μετρό και στη συνέχεια να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί έως και την άνοιξη του 2025 η επέκταση προς την Καλαμαριά.

Η συγγνώμη του προέδρου

Μια ιδιαίτερη στιγμή που ξάφνιασε πολλούς ήταν όταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ζήτησε μια μεγάλη συγγνώμη για όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Χαλκιδική το τελευταίο διάστημα. Πέρα από αυτό όμως έθεσε το πρόβλημα του νερού λόγω της κλιματικής κρίσης, που γίνεται ιδιαίτερα έντονο στον νομό και για τον τουρισμό αλλά κυρίως για τους παραγωγούς και τις μεταποιητικές μονάδες. Ένα όμως ενδιαφέρον σημείο που απασχολεί και την κυβέρνηση είναι το καθεστώς στη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών και τις υπερβολικές επιβαρύνσεις τους.

Στον ρυθμό της Γερμανίας η ΔΕΘ

Πέρασα και μια βόλτα από το χώρο της ΔΕΘ. Εκεί στο εντός του εκθεσιακού κέντρου καθημερινά ο ρυθμός των εργασιών για την 88η ΔΕΘ αυξάνεται και γίνεται εντονότερος. Όλοι οι χώροι -εσωτερικοί και εξωτερικοί- καταλήφθηκαν και αναμένεται προσέλευση ρεκόρ. Όπως μου είπαν η διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo, δείχνει να ποντάρει πολλά στην γερμανική παρουσία, καθώς η Γερμανία έχει για φέτος τον τίτλο της τιμώμενης χώρας.

Το σπριντ της Βούλας και άλλοι μνηστήρες για την θέση Τζιτζικώστα

Μετά το πέρας της σύσκεψης όλοι κατευθύνθηκαν προς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου και έλαβε χώρα η εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αργοπορημένη η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου έτρεχε για να προφτάσει και έπεσε πάνω στον υπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο ο οποίος της έκανε χειροφίλημα. Η «γρήγορη» Βούλα έμαθα ότι «ψήνεται» και μάλιστα πολύ να αναλάβει το πόστο του νυν περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας και προσεχώς νέου επιτρόπου της Ελλάδας στην Κομισιόν, Απόστολου Τζιτζικώστα. Μάλιστα, μου ψιθύρισαν ότι πρόσφατα είχε συνάντηση για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, καλοί γνωστές της ανθρωπογεωγραφίας μου έλεγαν ότι ο ίδιος ο Απόστολος Τζιτζικώστας θα επιθυμούσε να τον διαδεχτεί η έμπιστή του, Αθηνά Αηδονά, η οποία είναι τώρα αναπληρώτρια Περιφερειάρχης, γιατί έτσι θα ελέγχει εξ αποστάσεως την κατάσταση. Πάντως από την κυβέρνηση φαίνεται ότι καλοβλέπουν τον αντιπεριφερειάρχη υποδομών και δικτύων, Π. Μπίλια, ενώ με θετικό μάτι βλέπουν και τη χρυσή Ολυμπιονίκη. Θα επανέλθω με νεότερη ενημέρωση.

Η συμμαχία με Παππά

Να πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σας είχα προαναγγείλει από χθες όσοι με διαβάζετε προσεκτικά, ότι θα αντικατασταθεί ο Σωκράτης Φάμελλος. Η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη έμαθα πως ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό, πριν από τον Ιούλιο. Η συζήτηση με το Νίκο Παππά είχε γίνει τις τελευταίες 10 μέρες. Συμμάχησε μαζί του για να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στο εσωκομματικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο θα προσπαθήσει να ξεπεράσει την έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση και να πάρει στηρίγματα στο κόμμα, ενόψει και της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Δύο κόμματα, μέσα σε ένα πολιτικό μόρφωμα

Ο κακός χαμός έγινε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση Κασσελάκη που τελικά εγκρίθηκε λίγο μετά τις 11 μ.μ. Στη σχετική ψηφοφορία 17 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ του Νίκου Παππά, 12 ήταν κατά και 4 δήλωσαν «παρών». Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελλος υποχώρησε σε σχέση με την πρότασή του περί μομφής ως προς το πρόσωπό του και τελικά έγινε μόνο η προαναφερόμενη ψηφοφορία και ζήτησε να καταψηφίσουν την εισήγηση του προέδρου του κόμματος. Είχε προηγηθεί η κίνηση των Γιώργου Καραμέρου και Συμεών Κεδίκογλου που ζήτησαν να αναβληθεί η ψηφοφορία. Όπως μου έλεγε ένας πολιτικός παράγοντας που γνωρίζει καλά τα του ΣΥΡΙΖΑ: «Ξεπερνάμε πλέον την ευθεία και ξεκάθαρη αμφισβήτηση στο πρόσωπο του προέδρου. Μιλάμε ξεκάθαρα για δύο κόμματα, μέσα σε ένα πολιτικό μόρφωμα. Να δούμε πότε θα σκάσει, πόσους και ποιους θα πάρει η μπάλα».

Οι ευθύνες του Τσίπρα

Αυτό που μου έκανε εντύπωση, επειδή είναι άνθρωπος της Αριστεράς, με ευαισθησίες και προβληματισμούς, στάθηκε στις τεράστιες ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα για την σημερινή κατάσταση. «Σύμφωνοι, ένιωσε προδομένος και μόνος, ενώ είχε κουραστεί», μου είπε. Αλλά αυτό από το να αφήσει το κόμμα που έφτιαξε ο ίδιος, στην τύχη του και στον κάθε Κασσελάκη, απέχει παρασάγγας από την εικόνα ενός προέδρου που αναζητά μια σωστή μεταβατική περίοδο. «Ο Τσίπρας έχει μεγάλη ευθύνη για την σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε ο άνθρωπος που συνομίλησα για περισσότερο από μισή ώρα – και τα περισσότερα απ’ όσα μου είπε δεν γράφονται, για ευνόητους λόγους. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, παρακολουθεί τα γεγονότα και απέχει, ενώ ακούγεται πως τα σχέδιά του βρίσκονται πλέον εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Οι άλλοι υποστηρικτές

Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Κασσελάκης έδινε στήριξη σε όσους τον στηρίζουν. Έτσι, στη θέση του Νίκου Παππά τοποθετείται ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, ένα πρόσωπο που στηρίζει τις επιλογές του Στ. Κασσελάκη εδώ και καιρό, ενώ άλλα δυο πρόσωπα που έχουν κινηθεί υποστηρικτικά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Γαβρήλος και η Νίνα Κασιμάτη είναι οι άλλοι δυο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Στη θέση τους παραμένουν οι πιστοί σύμμαχοί του, η Θεοδώρα Τζάκρη ως γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ο Θάνος Μωραϊτης ως διευθυντής της ΚΟ. Επίσης, αναπληρωτής κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπο τοποθετήθηκε ο επίσης υποστηρικτής του Βασίλης Κόκκαλης και συντονίστρια ΕΠΕΚΕ, στη θέση του Παύλου Πολάκη που έχει διαγραφεί, η Γιώτα Πούλου με αναπληρώτρια συντονίστρια τη Ραλλία Χρηστίδου – «ρε τη Ραλλία πώς έχει μάθει να ελίσσεται», έλεγαν στην ΚΟ.

Το παρασκήνιο με Τσαπανίδου

Όπως αναμενόταν χθες αποδέχθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου την βουλευτική έδρα και την Παρασκευή θα ορκισθεί. Πήγε μάλιστα χθες το πρωί στην Κουμουνδούρου για να συναντηθεί με το διευθυντή του Προέδρου του κόμματος, Μανώλη Καπνισάκη – τον άνθρωπο που φέρεται να έχει την ευθύνη για το μεγάλο πολιτικό φιάσκο με την παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου. Το ραντεβού είχε οριστεί, κατά πληροφορίες, από προχθές, όταν ο Μ. Καπνισάκης κάλεσε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση την Π. Τσαπανίδου, προκειμένου εκείνη να αποσαφηνίσει με τη σειρά της το τι θα έπραττε με την κενή βουλευτική έδρα, μετά την παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου από επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Και ένα κουίζ με τον «είσαι και θα είσαι»

Ποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Βόρεια Ελλάδα, βρίσκεται στον δικό του κόσμο και έχει το παρατσούκλι ο «είσαι και θα είσαι». Ο συγκεκριμένος είναι προβεβλημένο στέλεχος στα ΜΜΕ και όπου βρεθεί και όπου σταθεί αναφέρεται στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα (το θέλει διακαώς) με την ατάκα ότι «ήταν και θα είναι ο πρωθυπουργός».

Εκκλησιαστική ράβδος

Να σημειώσω και όσα έγιναν το τελευταίο διήμερο στη Μονή Πετράκη, όπου συνεδρίασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνεδρίαση ήταν οι πρόσφατες πυρκαγιές, αλλά και η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Πού εστίασαν περισσότερο στα όσα έγιναν στην τελετή έναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων. Μάλιστα πολλοί Ιεράρχες ήταν πολύ σκληροί για τα όσα πρωτοφανή παρατηρήθηκαν και αναμένουμε, όπως έμαθα και κηρύγματα από του άμβωνος για το woke κίνημα.

Ελληνικό: Στον 6ο όροφο ο ψηλότερος ουρανοξύστης της Ελλάδας

Τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή του πύργου κατοικιών, Riviera Tower, και ήδη όπως βλέπω περνώντας από την παραλιακή αλλά και μαθαίνω από εκπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών που σχετίζονται με το έργο, το έργο έχει φτάσει στον έκτο όροφο. Κατά την ολοκλήρωσή του ο πύργος θα έχει ύψος 200 μέτρων και θα διαθέτει 180 διαμερίσματα που θα κατανέμονται στους συνολικά 50 ορόφους του κτιρίου. Τα μέχρι στιγμής έσοδα για το σύνολο των διαμερισμάτων του Riviera Tower για την επενδύτρια Lamda Development ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Μπήκαν μπουλντόζες στο υπερπολυτελές Six Senses στο Πόρτο Χέλι

Ξεκίνησαν όπως μαθαίνω οι εκσκαφές για την κατασκευή του υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Six Senses στο Πόρτο Χέλι. Σας θυμίζω ότι η νέα ξενοδοχειακή μονάδα θα είναι έτοιμη το 2026, θα διαθέτει 60 δωμάτια και σουίτες, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης θα αγγίξει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, θα υπάρχουν 10 επώνυμες κατοικίες προς πώληση, με πέντε έως οκτώ υπνοδωμάτια η καθεμία. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Six Senses συνεργάστηκε με την κοινοπραξία επενδυτών μεταξύ της εμπορικής τράπεζας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων CBE Capital με έδρα το Λονδίνο, της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας real estate, Golden Land Goutos της οικογένειας Γούτου, της Taconic Capital Advisors με έδρα τη Νέα Υόρκη και της Cedar Capital Partners με έδρα το Λονδίνο. Το νέο συγκρότημα θα έρθει στη θέση του παλιού ξενοδοχείου Costa Perla. Να σας θυμίσω ότι η Six Senses υπάγεται στον όμιλο Intercontinental και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες «ομπρέλες» πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο.

Υψηλές πτήσεις για τα μακαρόνια «Μέλισσα»

Η βιομηχανία ζυμαρικών, Μέλισσα – Κίκιζας, που μεταξύ άλλων παράγει τα γνωστά ζυμαρικά, Μέλισσα, αλλά και προϊόντα όπως τα Dolce Gusto και αρκετά ακόμη εδραιωμένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις. Ο τζίρος της επιχείρησης έφτασε το 2023 τα 136,5 εκατομμύρια ευρώ και της εταιρείας στα 131,7 εκατομμύρια περίπου αυξημένος σε σχέση με το 2022 κατά περίπου 10%, δεδομένης αύξησης των εξαγωγών που πλέον αποτελούν το 42% του συνολικού τζίρου αλλά και λόγω της αύξησης στις τιμές του ελαιολάδου, καθότι σας θυμίζω ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος είναι ιδιοκτήτης και της εταιρείας ελαιολάδου, Terra Creta, την οποία εξαγόρασε από τον επιχειρηματία, Γιάννη Γρύλλο, ιδιοκτήτη της SkyExpress. Το ενδιαφέρον θα είναι να φανεί εάν θα καταφέρει να πάρει στα χέρια της και την Μινέρβα, που έχει στην ιδιοκτησία της μάρκες όπως η Pummaro, η Μινέρβα και η Brava καθώς όπως ακούγεται στην αγορά η Μέλισσα – Κίκιζας είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή της και ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πώλησή της.

Η έκπληξη της Pepsi στην Ελλάδα

Η Pepsi στην Ελλάδα δεν έχει συνηθίσει τους εκπροσώπους του Τύπου σε εκδηλώσεις εξωστρέφειας. Κι όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι αποφάσισε να κάνει τη διαφορά. Γι’ αυτό και ετοιμάζει οργανωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα παρουσιάσει τις κινήσεις, τη στρατηγική και την πορεία της στην ελληνική αγορά. Από το λίγο που θυμάμαι έχει σίγουρα πολλά χρόνια να κάνει κάτι αντίστοιχο, καθώς η πολυεθνική εταιρεία αναψυκτικών ήταν αρκετά «μαζεμένη» ως προς τη σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι αποφάσισε να κινηθεί διαφορετικά. Το ραντεβού είναι προς το τέλος Σεπτεμβρίου, όπου σίγουρα αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και να δεχτεί αρκετές ερωτήσεις.