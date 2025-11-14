Ο αγώνας Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (14/1).

Οι «ερυθρόλευκοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες, είναι στο 7-3 μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές και θέλουν να κάνουν το 4×4 στην Ιταλία και να παραμείνουν ψηλά στην κατάταξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Μπεν Σέλτον Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21

18:00 Novasports Start Ντουμπάι – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

21:45 Novasports Premier League Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κροατία – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers