Ο αγώνας Ολυμπιακός – Ζαλγκρίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (12/11).

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο 6-3 και οι Λιθουανοί στο 7-2, οπότε η αναμέτρηση στο ΣΕΦ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο τέταρτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταΐσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

17:00 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Πόλο Α1 Ανδρών

9:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίγα FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Eurocup

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Nitto ATP Finals 2025

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών