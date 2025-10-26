Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Τι θα δούμε στo 4ο επεισόδιο, απόψε, Κυριακή 26.10.25 στις 21.00

Βλέποντας τα χρήματά τους να λιγοστεύουν επικίνδυνα, ο Χάρης και η Μαρίνα αποφασίζουν να παραχωρήσουν το σπίτι τους σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο, που γυρίζει ένα δράμα εποχής. Τα φαντάσματα παρακολουθούν το γύρισμα και αγανακτούν με τις ιστορικές ανακρίβειες της σειράς. Το φάντασμα του ρομαντικού ποιητή Γεράσιμου οδηγείται σε απόγνωση από το μίσος του προς τον Λόρδο Βύρωνα, αλλά και από τη ζήλεια του για τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου, ο οποίος πρωταγωνιστεί.

Ο Παρασκευάς προσπαθεί να εξηγήσει την τέχνη του κινηματογράφου στο φάντασμα της αγωνίστριας Μπήλιως, η οποία κάηκε ζωντανή επί Τουρκοκρατίας, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει τη φυσική της κλίση στην έβδομη τέχνη. Το φάντασμα του Βαγγέλη, του αρχαϊκού ανθρώπου, αποσπάται από τα φώτα και προσπαθεί να εκδικηθεί τον ηλεκτρολόγο. Το φάντασμα της λαίδης Καλλιρρόης Παπαρρηγοπούλου σοκάρεται με την ερωτική σκηνή, που διαδραματίζεται στην κρεβατοκάμαρα.

Ο Χάρης και η Μαρίνα δεν έχουν ενημερώσει την παραγωγή σχετικά με τους περιορισμούς και τους κινδύνους του σπιτιού και έτσι τα απρόοπτα δε λείπουν…

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Γιάννης Στάνκογλου κάνει guest εμφάνιση στη σειρά και υποδύεται τον… Γιάννη Στάνκογλου, αναστατώνοντας με τη γοητευτική παρουσία του τον Χάρη, τη Μαρίνα και φυσικά Τα Φαντάσματα!

Συμμετέχουν: Γιάννης Στάνκογλου, Γιάννα Παπαγεωργίου, Στεφανία Γκουρνέλου, Αποστόλης Ζωναράς, Γιώργος Κασαπάκης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Λέντια Μαραγκού, Γιώργος Νικηφορίδης, Νίκος Παναγιωτίδης

Δείτε εδώ το trailer του 4ου επεισοδίου:

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι… δεν είναι μόνοι σε αυτό. Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις… Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι… μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των… ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Απόψε, Κυριακή 26.10.25 στις 21.00 και κάθε Κυριακή

