Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha.

Μη χάσετε απόψε, στις 22:30

Επεισόδιο 04: Η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον συνδέουν µε το μοιραίο βράδυ, να καταθέσει στον Γιάμαρη πως δεν ξέρει τίποτα και να προχωρήσει µε την ζωή του. Το πένθος του Ηλία Καπετανάκου μεταφράζεται ως αδυναμία στην Τρούµπα, επηρεάζοντας τις δουλειές στα µμαγαζιά του. Η οικογένεια Καπετανάκου φαίνεται να καταρρέει, όταν η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε, ενώ, λίγο αργότερα, την επισκέπτεται η Καίτη για να της αποκαλύψει ότι ξέρει ποιος µαχαίρωσε τον Στράτο.

Δείτε εδώ sneak previews από το σημερινό επεισόδιο της σειράς:

Ο καπετάν – Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης), ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης υποδέχεται στο σπίτι στη Σύρο, το μωράκι που πιστεύει ότι είναι το παιδί της Ξένης (Μαρία Καβουκίδου). Δίνει χίλιες ευχές στο μωρό και στην κόρη του και παραξενεύεται με την σχετικά ψυχρή συμπεριφορά του γαμπρού του, του Λάζαρου (Δημήτρης Παπανικολάου).

Η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) προσπαθεί να πείσει το γιο της τον Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης) ν’ αφήσει πίσω του ό,τι έγινε το βράδυ της Ανάστασης, να ξεχάσει το χαμό του φίλου του και να προχωρήσει τη ζωή του… Η αγωνία της μάνας για το μέλλον του παιδιού της είναι συγκλονιστική γιατί ο κίνδυνος ν’ αποκαλυφθούν τα ένοχα μυστικά είναι πάντα παρών.

Ο Στελάρας (Δημήτρης Καπετανάκος) ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα (Μαρίνα Ασλάνογλου) αναλαμβάνει τα ηνία του Porto Leone, στη θέση του Ηλία που το πένθος για το χαμό του Στράτου τον έχει κυριεύσει. Η Αλεξάνδρα δυνατή και σκληρή ζητά από τον Στελάρα να μην αφήσει τους εχθρούς τους στην Τρούμπα να πάρουν κεφάλι και να ενημερώσει τα κορίτσια πως για ό,τι χρειάζονται να απευθύνονται σ’ αυτήν…

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).