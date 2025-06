Με αφορμή την επιστροφή της τρίτης σεζόν του And Just Like That, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο χαρακτήρας του Che Diaz, τον οποίο υποδύθηκε η Σάρα Ραμίρεζ.

Σε συνέντευξή της στο Guardian, η ηθοποιός και παραγωγός της σειράς αποκάλυψε ότι «σοκαρίστηκε» όταν έμαθε για την έντονη αντιδημοτικότητα του χαρακτήρα, ενώ υπερασπίστηκε τη συνεργασία της με τη Ραμίρεζ, δηλώνοντας πως απόλαυσε κάθε στιγμή στο πλευρό της.

Παράλληλα, σχολίασε την πορεία της Κάρι Μπράντσο στη σειρά, χαρακτηρίζοντάς την «αντιήρωα» με έναν τρόπο που, όπως είπε, θυμίζει αντρικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες όπως ο Tony Soprano.

Ο χαρακτήρας της Σάρα Ραμίρεζ ως Che Diaz, μιας μη δυαδικής κωμικού που ήταν προηγουμένως το ερωτικό ενδιαφέρον της Μιράντα (Cynthia Nixon), αποδείχθηκε πολωτικός με τους θαυμαστές, με ορισμένους κριτικούς να την περιγράφουν ως καρικατούρα της queer κουλτούρας και ως παράδειγμα του πώς η σειρά προσπάθησε αδέξια να ανανεωθεί για την επανεκκίνηση.

H Πάρκερ, όπως αναφέρει το Deadline, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian:

«Ένας φίλος μου το ανέφερε και μου είπε: “Ξέρεις τι λέγεται για τον χαρακτήρα;” Δεν είχα ιδέα. Μου εξήγησε πως υπάρχει ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό», δήλωσε η Parker. «Είμαι ηθοποιός σχεδόν πέντε δεκαετίες και σπάνια ασχολούμαι με το τι λέγεται στα περιθώρια. Προσωπικά, απόλαυσα πραγματικά τη συνεργασία μου με τη Σάρα».

Όσον αφορά τη δική της ηρωίδα, την Κάρι Μπράντσο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε ότι της άρεσε ιδιαίτερα ο όρος «αντιήρωας» για την περιγραφή του χαρακτήρα. Σε έναν ρόλο που ισορροπεί ανάμεσα στις ρομαντικές της περιπέτειες, τη βαθιά σχέση με τους φίλους της και την αγάπη της για τη μόδα, η ηθοποιός εκτίμησε την αναγνώριση της πολυπλοκότητας και των αντιφάσεων που κουβαλά η Κάρι όλα αυτά τα χρόνια.

«Την προτιμώ από οποιαδήποτε άλλη περιγραφή της, γιατί της επιτρέπει να είναι τόσο αρσενική όσο ήταν και οι άνδρες. Αγαπώ τόσο πολύ τους Sopranos και κοιτάζω όλες τις φορές που [ο Τόνι] ήταν παράνομος και τον αγαπήσαμε. Η Κάρι έχει μια σχέση και όλοι καταρρέουν.

«Ένας αντιήρωας, για μένα, είναι κάποιος που δεν συμπεριφέρεται με συμβατικούς τρόπους, και αυτή δεν έχει συμπεριφερθεί ποτέ… Πολλοί άνθρωποι την αγαπούν όμως κι αυτή»!

Η σειρά Sex and the City προβλήθηκε σε 94 επεισόδια από το 1998 έως το 2004, ενώ η τρίτη σεζόν της συνέχειας And Just Like That προβάλλεται αυτήν την περίοδο αποκλειστικά στο HBO Max.