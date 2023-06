Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την ψυχραιμία της η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η οποία αποκάλυψε την Παρασκευή (16/6) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ πως την προηγούμενη μέρα κάποιος τη «φασκέλωσε» και εκείνη θύμωσε με τον εαυτό της επειδή του απάντησε με πολύ άσχημο τρόπο.

Η παρουσιάστρια με αφορμή τα tips που διάβαζε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ένας αγενής άνθρωπος, εξομολογήθηκε τι της συνέβη κάποιες ώρες πριν σε γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείου με έναν άλλον πελάτη.

«Μου έτυχε ένας και δεν το αντιμετώπισα όπως ήθελα. Χθες ήμουν σε ένα ταχυφαγείο και πήγα με το αυτοκίνητο. Ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο από πίσω μου. Είχε πάρει λιγότερα από εμένα. Αυτουνού ανοίγει το παραθυράκι και του τα δίνουν και το δικό μου καθυστερεί. Τι θα πάθει αν περιμένει; Αρχίζει το κορνάρισμα. Πού να πάω; Να βγω στην Κηφισίας για να φύγεις εσύ;

Και δεν φτάνει που μου το κάνει αυτό, ήταν και νέος άνθρωπος και νόστιμος, μου έδειξε και τα πέντε δάχτυλα. Εκ πρώτης είδα έναν συμπαθητικό άνθρωπο. Και τι του είπα εγώ; Πάρτα πίσω και διπλά. Είπα τι είμαι; 12 χρονών και τα κάνω αυτά;».

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παραδέχτηκε ότι παλιότερα, όταν οδηγούσε η Νάνσυ, είχε τέτοιο στόμα που έμοιαζε με… λιμενεργάτη, τονίζοντας φυσικά την έκρηξή της κάθε φορά που συνέβαινε κάτι στον δρόμο.

Εκείνη όμως υπερασπίστηκε στον εαυτό της, λέγοντας πως πλέον δεν το κάνει και πως αυτή τη φορά που της συνέβη, δεν της άρεσε η αντίδρασή της.

Επικός διάλογος για την επίσκεψη στην Ελλάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ – «Μπορεί ο Ομπάμα τώρα να μας βλέπει, μπορεί να τρελαθώ»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασαν τώρα και την επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα και της συζύγου του Μισέλ σε Πάρο και Αντίπαρο για διακοπές – Θα μείνουν στο σπίτι του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον. Μάλιστα, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να προδώσει το άγχος της στην… σκέψη πως μπορεί και εκείνη την ώρα να τους παρακολουθούσαν!

«Ξέρεις με τι έχω σοκαριστεί σήμερα; Με ποια είδηση; Ότι είναι εδώ ο Ομπάμα και η Μισέλ! Δηλαδή τώρα μπορεί, ας πούμε, άμα βρέχει να είναι σπίτι και να μας βλέπει. Μπορεί να τρελαθώ» αναφώνησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα προκαλώντας, εύλογα, την έκπληξη του συμπαρουσιαστή της. «Μπορεί να τρελαθώ! Να του πω, hello Mr. President».

Θ.Α.: Άντε και σε βλέπει… Δεν θα δώσει καμία δεύτερη σημασία. Δύο που μιλάνε ελληνικά.

Ν.Ζ.: Hello Mr. President!

Θ.Α.: Ναι, ναι. Δεν το έχει ακούσει το hello Mr. President.

Ν.Ζ.: Ε, δεν το έχει ακούσει από μένα στην τηλεόραση.

«Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει κιόλας» σχολίασε με χιούμορ ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την συμπαρουσιάστρια του να… επιμένει τονίζοντας πως «στις 19.00 με 20.00 θα βρέχει στην Πάρο αλλά προλαβαίνω οριακά, στις επτά, να πω ένα Goodbye Mr. President, see you on Monday».