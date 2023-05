Πολλά έχουν γραφτεί ανά διαστήματα για το ριάλιτι «I’m a celebrity… get me out of here» το οποίο όλο ήταν έτοιμο να βγει στον «αέρα» αλλά τελικά «πάγωνε». Τώρα έφτασε η στιγμή που ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε το νέο reality του οποίου τα δικαιώματα έχει ο… Mr Survivor ή αλλιώς Ατζούν Ιλιτζαλί.

Το «I’m a celebrity… get me out of here» βγήκε από το συρτάρι και ετοιμάζεται να ριχτεί στην αρένα της τηλεθέασης την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Σε αυτό, διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους θα δηλώσουν συμμετοχή και θα αφήσουν πίσω τους την άνεση του σπιτιού τους και θα βρεθούν στην καρδιά της ζούγκλας όπου θα πρέπει να επιβιώσουν, να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «I’m a celebrity… get me out of here» αναφέρει: Ένα εμβληματικό show έρχεται τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ σε παραγωγή της ACUN MEDYA

Ένα βραβευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες διεθνώς, έρχεται στον ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. «I’ M A CELEBRITY… get me out of here», αναφωνούν διάσημοι Έλληνες που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους και η περιπέτεια ξεκινά!

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!

Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς. Είστε έτοιμοι να δείτε τους αγαπημένους σας celebrities όπως δεν τους έχετε ξαναδεί; Μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάθε δοκιμασία και να ξεπεράσουν τους φόβους τους, θα στεφθούν τελικά «βασίλισσα» ή «βασιλιάς» της ζούγκλας.

Το «I’ M A CELEBRITY… get me out of here», ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Ένα show διασκεδαστικό αλλά ταυτόχρονα, τρομακτικό! Ένα show για τολμηρούς celebrities. Ποιος τελικά δεν θα αντέξει και θα φωνάξει «I’ M A CELEBRITY… get me out of here»;

Ποια προγράμματα μπαίνουν στο συρτάρι

Το «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» βγήκε από το συρτάρι του Ατζούν και θα βγει στον «αέρα» του ΣΚΑΪ όμως την ίδια στιγμή κάποια άλλα προγράμματα παίρνουν τη θέση του εκεί. Αρχικά, το Fame Story το οποίο είχε ακουστεί έντονα πως θα προβληθεί την ερχόμενη σεζόν, φαίνεται πως «παγώνει» και μαζί του και το «The Voice» το οποίο προβαλλόταν για αρκετές συνεχόμενες σεζόν.