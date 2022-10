Πρεμιέρα χωρίς καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Βασίλη Καρρά δεν θα μπορούσε να μην ετοιμάσει ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος λατρεύει τον λαϊκό τραγουδιστή.

Τα αισθήματα βέβαια είναι αμοιβαία και για τον Βασίλη Καρρά ο οποίος δεν έχει αρνηθεί ποτέ στον παρουσιαστή και παραγωγό να εμφανιστεί όπου και όποτε και αν του το έχει ζητήσει.

Ο Βασίλης Καρράς ξεκίνησε το πρόγραμμά του με ωραίες μπαλάντες του που όλοι μας λίγο ως πολύ έχουμε τραγουδήσει και ακολούθησε φυσικά ένα ξέφρενο γλέντι στο πλατό του Just The Two of us που ομολογουμένως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Ο Νίκος Κοκλώνης, οι κριτές αλλά και ο κόσμος που βρισκόταν στο πλατό δεν σταμάτησε να σιγοτραγουδάει μαζί με τον Βασίλη Καρρά τις μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Καρρά ο οποίος δείχνει να είναι στην καλύτερη και πιο δημιουργική περίοδό του καλλιτεχνικά.