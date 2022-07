Το νέο live του X FACTOR επιφύλασσε ένα απρόοπτο, καθώς ο Γιάννης Ονησιφόρου μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Always remember us this way» που είχε πει η Lady Gaga στην ταινία «A star is born», εγκατέλειψε την σκηνή, όμως έκανε ένα λάθος βήμα και έπεσε στο πάτωμα.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τέλος της εμφάνισης, όμως, όταν ο διαγωνιζόμενος του X Factor έπρεπε να κατέβει από την ειδική κατασκευή που είχε φτιαχτεί στη σκηνή του μουσικού σόου του MEGA, ένα μικρό απρόοπτο του επιφύλασσε μια έκπληξη καθώς… βρέθηκε απότομα στο πάτωμα. Κάτι που όμως διόρθωσε αμέσως ο ίδιος χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό παρά μόνο όταν ο παρουσιαστής Ανδρέας Γεωργίου «πρόδωσε» αυτή την πτώση.

«Κάνουμε και ακροβατικά εδώ πέρα» αναφώνησε με χιούμορ, όταν βεβαιώθηκε πως ο Γιάννης Ονησιφόρου, ο παρουσιαστής του X Factor. «Σαν τις Σουλιώτισες πέφτει μία μία» πρόσθεσε ο Ηλίας Ψινάκης με το γνώριμο ύφος του.

«Έχει δυσκολέψει η δουλειά μας, παιδιά» συμπλήρωσε με χαμόγελο ο Στέλιος Ρόκκος από τη θέση του κριτή του X Factor.