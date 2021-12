Πρώτος, ο Alpha τον μήνα Νοέμβριο με ποσοστό 14% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ενημέρωση, ψυχαγωγία και μυθοπλασία μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και έφεραν τον Alpha στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Αναλυτικότερα: Το Alpha News εξακολούθησε να βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης για το μήνα Νοέμβριο, από Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, σημειώνοντας μέσο όρο 14,7% στο δυναμικό κοινό 18-54. Αλλά και στο σύνολο κοινού, το Alpha News τερμάτισε πρώτο στον πίνακα τηλεθέασης και βρέθηκε στην κορυφή των Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων, από Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης σημειώνοντας μέσο όρο 14,9%.

Ψυχαγωγία και Μυθοπλασία με δυνατές επιδόσεις

Ο Χρήστος Φερεντίνος μοίρασε κέρδη, για άλλο ένα μήνα με το «Deal» εκτοξεύοντας στα ύψη τα νούμερα τηλεθέασης. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι παρακολούθησαν 1.318.000 τηλεθεατές έστω και για 1 λεπτό και τερμάτισε πρώτο τον Νοέμβριο, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 17,2%, όσο και στο σύνολο κοινού με 19,7%.

Η «Μουρμούρα» είναι μόνο μία κι αναντικατάστατη στις καρδιές των τηλεθεατών. Για ένατη χρονιά συνεχίζει να χαρίζει γέλιο και αυτό ανταμείβεται με πρωτιές. Το «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» τον Νοέμβριο τερμάτισε πρώτο στους πίνακες τηλεθέασης με 17,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 1.354.000 τηλεθεατές να την παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό χαρίζοντάς της ποσοστό, στο σύνολο κοινού, 15,4%.

Η σκληρή ιστορία ενός σύγχρονου απαγορευμένου έρωτα, στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου, ενός έρωτα που δεν έπρεπε να συμβεί. Ο «Σασμός» συνεχίζει να κυριαρχεί στην prime time ζώνη. Για ακόμα ένα μήνα τερμάτισε πρώτος με 2.366.000 τηλεθεατές να τον παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό και 1.392.000 τηλεθεατές να συντονίζονται κάθε βράδυ για τη συγκλονιστική εξέλιξη της σειράς. Συγκεκριμένα η ερωτική δραματική σειρά του Alpha κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 29%, αλλά και στο σύνολο κοινού με 28,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Top 20 της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54, για τον μήνα Νοέμβριο, ο «Σασμός» κατέκτησε τις 18 από τις 20 θέσεις.

Η επιστροφή του Σταύρου Θεοδωράκη στην τηλεόραση, μετά από 7 χρόνια, με τους «Πρωταγωνιστές», έφερε πρωτιά: Η εκπομπή με τα ρεπορτάζ και τελικά τις απαντήσεις που απαιτεί η επικαιρότητα σημείωσε ποσοστό 17,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σαββατοκύριακο με πρωτιές

Ο Νίκος Μάνεσης και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνέχισε να σαρώνει και τον Νοέμβριο αγγίζοντας την κορυφή της τηλεθέασης! Στο δυναμικό κοινό 18-54 τερμάτισε πρώτος με ποσοστό 18,5% και στο σύνολο κοινού σημείωσε 22,1%. Τέλος, 1.297.000 τηλεθεατές πέρασαν έστω και για 1 λεπτό με την απόλυτη πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Τη σκυτάλη της πρωτιάς κράτησε η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται!», καταγράφοντας 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 17,5% στο σύνολο κοινού. 1.623.000 τηλεθεατές ψυχαγωγήθηκαν έστω για 1 λεπτό με τη Ναταλία και την παρέα της.

Ο Άκης Πετρετζίκης στην πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης, το «Kitchen Lab», μοιράζεται με τους τηλεθεατές τις συνταγές του και δημιουργεί τις πιο ξεχωριστές γεύσεις. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μαγειρεύει τα πιο νόστιμα και λαχταριστά φαγητά, κάνοντας τους δείκτες τηλεθέασης να χτυπάνε κόκκινο. Τον Νοέμβριο το «Kitchen Lab» τερμάτισε πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 σημειώνοντας 14,3% και στο σύνολο κοινού αγγίζοντας το 17,8%, με 1.137.000 τηλεθεατές να το παρακολουθούν έστω για 1 λεπτό.

Το πιο διασκεδαστικό, το πιο φαντασμαγορικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the 2 of Us» κατέκτησε και τον Νοέμβριο την πρώτη θέση με 3.115.000 τηλεθεατές να το παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό και ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 15,7%.