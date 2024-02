Συζήτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο της αποφυλάκισής του ηθοποιού και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την υπόθεσή του άνοιξε το πρωί της Πέμπτης (08/02) στον «αέρα» του «Πρωινού. Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας έφερε ως παράδειγμα την υπόθεση του Παύλου Χαϊκάλη.

«Ο Παύλος Χαϊκάλης δεν καταδικάστηκε ποτέ για τίποτα, δεν πήγε καν στο δικαστήριο, δεν έκανε κάτι ποινικά κολάσιμο, αυνανιζόταν στο τηλέφωνο -το είπε ο ίδιος. Κατηγορήθηκε για κάτι; Όχι. Βγήκε ο ίδιος και τα έκανε χειρότερα, λέγοντας κάποιες δικαιολογίες περί ανδρικής συμπεριφοράς, παλιού άνδρα κλπ… Ο ίδιος τα έκανε χειρότερα. Μετά, όταν γύρισε στο θέατρο, ο ίδιος τα έκανε πάλι χειρότερα γιατί έλεγαν ότι είναι sold out οι παραστάσεις… Βλέπουν οι δημοσιογράφοι ότι δεν είναι sold out και μετά φταίει ο δημοσιογράφος που δεν είναι sold out. Φταίει η επιλογή του έργου, η παράσταση, οι συνεργάτες, δεν φταίει ο δημοσιογράφος», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στην συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Όμως, τον αφήσαμε στην ησυχία του; Όχι. Τον Φιλιππίδη αν ξαναγυρίσει θα τον αφήσουμε στην ησυχία του; Όχι».