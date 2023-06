Η χημεία ανάμεσα σε ένα ζευγάρι είναι πολύ βασική. Είτε η σχέση του ζευγαριού είναι φιλική είτε είναι ερωτική, είτε επαγγελματική, το εάν ένα ζευγάρι έχει χημεία καθορίζει το αν θα συνεργαστούν καλά ή όχι.

Όταν πρόκειται για επαγγελματική σχέση, η χημεία είναι πολύ σημαντική καθώς με τον άλλον άνθρωπο πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για σωστή συνεργασία. Μάλιστα, όταν πρόκειται για ηθοποιούς, τότε η χημεία πρέπει να είναι τόσο καλή, που τα συναισθήματα θα περνούν στους θεατές μέσα από το γυαλί.

Σε κάποιες ταινίες – αριστουργήματα, όμως, οι ηθοποιοί δεν ήταν τόσο αγαπημένοι όσο θεωρούν οι θεατές. Μπορεί στην οθόνη να φαινόντουσαν ως ερωτευμένα ζευγάρια, όμως, όταν έκλειναν οι κάμερες, ο ένας δεν ήθελε να δει τον άλλον. Παρακάτω, θα δείτε 10 ζευγάρια που η αγάπη τους ήταν ένα ακόμα ψέμα του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το insider.com.

Dirty Dancing

Η ταινία του 1987 είναι μια κλασική ρομαντική ταινία. Ο Johnny (Swayze) και η Baby (Grey) είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της οθόνης. Ενώ η χημεία τους στην οθόνη ήταν αδιαμφισβήτητη, η πραγματική τους σχέση ήταν λίγο δύσκολη. Ο Swayze στα απομνημονεύματά του το 2010, «The Time of My Life» έγραψε για τη συμπρωταγωνίστριά του πως «ήταν ιδιαίτερα συναισθηματική, μερικές φορές ξεσπούσε σε κλάματα, αν κάποιος την επέκρινε». Στα απομνημονεύματά της το 2022, «Out of the Corner», η Grey επιβεβαίωσε την ταραχώδη σχέση τους, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από την έναρξη των γυρισμάτων του «Dirty Dancing». «Σε παρακαλώ, όχι. Όχι αυτόν. Οποιονδήποτε άλλο. Σε παρακαλώ! Ικέτεψα», έγραψε η Grey, όταν έμαθε για το κάστινγκ του Swayze.

The Vampire Diaries

Σύμφωνα με την Nina Dobrev, την πρωταγωνίστρια της σειράς The Vampire Diaries, εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της Paul Wesley, μπορεί επί της οθόνης να ήταν εραστές, όταν έκλειναν οι κάμερες, όμως, δεν μπορούσαν ούτε να βλέπουν ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον για τους πρώτους πέντε μήνες των γυρισμάτων της σειράς, ενώ οι χαρακτήρες τους ερωτεύονταν παράφορα. «Στην αρχή, δεν μου άρεσε ο Paul Wesley. Αλλά, τώρα κάνουμε πολύ παρέα. Είμαστε πραγματικά καλοί φίλοι. Και αγαπώ τη γυναίκα του. Είναι τόσο αστείο το πώς ο χρόνος αλλάζει τα πάντα, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους μου», συνέχισε. Οι χαρακτήρες τους είχαν μια παρόμοια δυναμική με σκαμπανεβάσματα – οι δύο τους έβγαιναν μαζί για τρεισήμισι σεζόν, πριν χωρίσουν οριστικά στην τέταρτη σεζόν.

One Tree Hill

Ο Chad Michael Murray και η Sophia Bush γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του One Tree Hill και παντρεύτηκαν λίγο αργότερα, το 2005. Πέντε μήνες αργότερα, οι δυο τους χώρισαν και πήραν διαζύγιο το 2006. Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους συνέχισαν να εργάζονται μαζί και οι χαρακτήρες τους, μάλιστα, τα έφτιαξαν μερικές ακόμη φορές, πριν ο Murray αποχωρήσει από τη σειρά, μετά την έκτη σεζόν, το 2009. Η Bush ρωτήθηκε για τη σχέση τους και είπε ότι ο γάμος «δεν ήταν κάτι που πραγματικά ήθελα να κάνω», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι παραγωγοί είχαν ρόλο σε αυτό. Αργότερα ισχυρίστηκε στο Twitter ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έκανε πλάκα.

The Notebook

Ο σκηνοθέτης Νικ Κασσαβέτης αποκάλυψε ότι οι δύο πρωταγωνιστές, Ryan Gosling και Rachel McAdams, δυσκολεύονταν να τα βρουν, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας, το 2004. Μάλιστα, ο Gosling ζήτησε την αντικατάσταση της McAdams. Σε έναν τσακωμό τους, ο σκηνοθέτης αναφέρει πως «μπήκαμε σε ένα δωμάτιο και εκείνοι άρχισαν να ουρλιάζουν και να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Εγώ έφυγα». Αφού τους επέτρεψαν να εκτονωθούν, η ταινία μπόρεσε να συνεχιστεί και η χημεία τους σημείωσε τεράστια επιτυχία. Οι δυο τους συνέχιζαν να βγαίνουν ακόμα και στην πραγματική ζωή, από το 2005 έως το 2007.

Gilmore Girls

Για τις επτά σεζόν του «Gilmore Girls», οι θαυμαστές παρακολούθησαν τους Lauren Graham και Scott Patterson να χορεύουν, να βγαίνουν για μια σεζόν και να χωρίζουν. Δεν τα ξαναβρήκαν, μέχρι το φινάλε της σειράς. Η δυναμική τους, που τους έκανε τόσο ευχάριστους στην παρακολούθηση, μπορεί να εμπνεύστηκε από τη σχέση τους εκτός οθόνης – ή την έλλειψή της. Οι φήμες ανέκαθεν έλεγαν ότι η Graham και ο Patterson δεν συμπαθούσαν ακριβώς ο ένας τον άλλον και η Graham επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν και οι καλύτεροι φίλοι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης το 2005.

X-Files

Οι Gillian Anderson και David Duchovny, στις πρώτες σεζόν, έρχονταν σε αρκετές συγκρούσεις στο πλατό. Ο Duchovny ανέφερε για πρώτη φορά ότι η σχέση τους εκτός οθόνης δεν ήταν και τόσο τέλεια. «Συνηθίζαμε να διαφωνούμε για το τίποτα. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε ο ένας τη θέα του άλλου», είπε. Σε μια συνέντευξη της στον Guardian, η Anderson μίλησε ανοιχτά για το πώς οι δυο τους μερικές φορές δεν μιλούσαν. «Υπήρχαν σίγουρα περίοδοι που μισούσαμε ο ένας τον άλλον», είπε. «Το μίσος είναι πολύ δυνατή λέξη. Δεν μιλούσαμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ήταν έντονο».

Some Like It Hot

Ο Tony Curtis και η Marilyn Monroe, οι οποίοι είχαν βγει ραντεβού πριν γίνουν διάσημοι, έπαιξαν τους εραστές στο «Some Like It Hot» περίπου μια δεκαετία αργότερα, το 1958. Όμως, κάπου μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, η σχέση τους χάλασε. Όταν ρώτησαν τον Curtis πώς ήταν να φιλάει τη Monroe, εκείνος απάντησε: «Ήταν σαν να φιλάω τον Χίτλερ». Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, ισχυρίστηκε ότι δεν το είπε ποτέ ή ότι αστειευόταν. Το 2008 ξεκαθάρισε ότι το φιλί μαζί της «ήταν απαίσιο» και πρόσθεσε: «Παραλίγο να με πνίξει, βάζοντας επίτηδες τη γλώσσα της στο λαιμό μου». «Δεν υπήρχε τίποτα χαλαρό ή διασκεδαστικό στη Μέριλιν σε εκείνη την ταινία. Έπινε πολύ στα γυρίσματα», πρόσθεσε.

Picture Perfect

Στην ρομαντική κωμωδία του 1997 «Picture Perfect», η Jennifer Aniston και ο Jay Mohr υποδύονται ένα ψεύτικο αρραβωνιασμένο ζευγάρι, για να ερωτευτούν στην πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ο Mohr ρωτήθηκε ποια ήταν η πιο αμήχανη αλληλεπίδρασή του με διάσημη γυναίκα. Απάντησε: «Το να βρίσκομαι στα γυρίσματα μιας ταινίας όπου η πρωταγωνίστρια δεν ήταν ευχαριστημένη με την παρουσία μου και το έκανε σαφές από την πρώτη μέρα». Και συνέχισε: «Με κάποιο τρόπο μπήκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ηθοποιός είπε, “αποκλείεται! Πρέπει να αστειεύεστε!”. Δυνατά. Ανάμεσα στις λήψεις. Σε άλλους ηθοποιούς στο πλατό. Κυριολεκτικά πήγαινα στο σπίτι της μητέρας μου και έκλαιγα». Εκείνη την εποχή, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν επρόκειτο για την Άνιστον ή όχι. Όμως, το 2012, σε ένα podcast του, είπε ότι η Άνιστον ήταν εξαιρετικά θυμωμένη που είχε επιλεχθεί εκείνος. Είπε ότι του είπε πως το στούντιο είχε δοκιμάσει έξι άντρες και διάλεξαν αυτόν που μισούσε, αντί για τον δικό της φίλο εκείνη την εποχή, τον Donovan.

An Officer and a Gentleman

Στην ταινία του 1982, ο Richard Gere υποδύεται έναν υποψήφιο αξιωματικό αεροπορίας, τον Zack, ο οποίος ερωτεύεται την Paula της Debra Winger, μια εργάτρια εργοστασίου. Αργότερα προτάθηκε για Όσκαρ για την ταινία. Στην πραγματική ζωή, όμως, η Winger δεν συμπαθούσε τον συμπρωταγωνιστή της. Για την ακρίβεια, τον αποκάλεσε «τοίχο από τούβλα». Όμως, δεν υπήρχε μόνιμο μίσος. Το 2002, η Winger πως «συναντώ συχνά τον Richard Gere και εκείνος μου κάνει πλάκα: “Ακόμα λες τρομερά πράγματα για μένα;”. Είχαμε μια στιγμή στη ζωή μας που δεν ήταν καλή, αλλά ο καθένας πρέπει να το βλέπει με προοπτική».

Kramer vs. Kramer

Όταν η Meryl Streep άκουσε για πρώτη φορά για την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1979, θρηνούσε το θάνατο του φίλου της, του συνάδελφου της ηθοποιού Τζον Καζέιλ, ο οποίος πέθανε το 1978. Σύμφωνα με ένα βιβλίο του 2016 για τη ζωή της Streep, το «Her Again: Becoming Meryl Streep», ο Dustin Hoffman χαστούκισε τη Streep στο πρόσωπο, την ειρωνεύτηκε για τον πρόσφατο θάνατο του Καζέιλ και μάλιστα έσπασε ένα ποτήρι κρασί δίπλα της χωρίς να της το πει. «Την πείραζε και την προκαλούσε», δήλωσε ο παραγωγός Richard Fischoff, «χρησιμοποιώντας πράγματα που γνώριζε για την προσωπική της ζωή και για τον Καζέιλ, για να πάρει την απάντηση που πίστευε ότι έπρεπε να δώσει στην παράσταση».