Επί 44 συναπτά έτη ο Ψηλός Πολ, ύψους 1,80 μ., βρισκόταν σαν φύλακας άγγελος στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτή την εβδομάδα, μετά το θάνατό της, του δόθηκε η τιμητική θέση μπροστά από το φέρετρό της. Και, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ήταν ο άνθρωπος στον οποίο η εκλιπούσα έλεγε πάντα τα πιο πονηρά αστεία της.

Ακόμη και σε μια ημέρα γεμάτη ιστορική σημασία, ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που προέκυψαν από την πομπή του φέρετρου της βασίλισσας Ελισάβετ από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προς το Ουέστμινστερ Χολ την Τετάρτη.

Ο Ψηλός Πολ, στεκόταν σαν αλάνθαστη φιγούρα του πιο πιστού, πιο αφοσιωμένου και μακροβιότερου ακόλουθου της βασίλισσας γύρω από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ. «Ο Paul Whybrew, ο άνθρωπος που ήταν μαζί με τη βασίλισσα μέχρι την τελευταία της πνοή, ήταν μια εικόνα σιδερένιας αποφασιστικότητας», σημειώνει ο Richard Kay για τη Daily Mail. «Με τα χέρια του σφιγμένα, δεν κοίταζε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά επικεντρωνόταν μόνο προς τα εμπρός καθώς βάδιζε με βήμα μπροστά από την άμαξα που μετέφερε το φέρετρο της κυρίας του».

Ήταν ένας από τους τρεις μόνο άνδρες του οικιακού προσωπικού της Αυτού Μεγαλειότητας που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πομπή -αλλά η τοποθέτησή του στη μέση του πλήθους υπογράμμιζε όχι μόνο την παλαιότητά του ως μέλος του προσωπικού του παλατιού, αλλά και τη μοναδική του θέση στη ζωή της Βασίλισσας.

Ποιος είναι ο Paul Whybrew, ο πιο πιστός άνθρωπος στη βασίλισσα Ελισάβετ

Με ύψος 1,80 μ. ήταν, φυσικά, δύσκολο να τον αγνοήσει κανείς. Αλλά δεν ήταν το ύψος του που τον έκανε τόσο απαραίτητο, αναφέρει η Daily Mail. Αντίθετα, ήταν ότι μέσα από όλες τις οικογενειακές κρίσεις και τις μικροκομματικές διαμάχες μεταξύ προσωπικού και αυλικών, δεν παρασύρθηκε ποτέ και ξέφυγε αλώβητος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λέγεται ότι είχε μόνο φίλους και κανέναν εχθρό μεταξύ της βασιλικής οικογένειας, την οποία υπηρετούσε από την ηλικία των 19 ετών.

Ο Πολ, ο δεύτερος μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέλφια, γεννήθηκε στο Braintree το 1959 και μεγάλωσε στο Έσσεξ. Χωρίς να υπάρχει καμία παράδοση στην οικογένειας ως υπάλληλοι στο παλάτι -ο παππούς του ήταν διευθυντής σε κατάστημα υφασμάτων και ειδών ένδυσης και ο πατέρας του διευθυντής σε τράπεζα- η οικογένεια μετακόμισε στο Frinton στην ακτή του Essex και όταν αποφοίτησε από το κοντινό Clacton High School είχε ήδη βάλει στο μυαλό του τη βασιλική απασχόληση.

Η πρώτη του θέση ήταν ως κατώτερος υπηρέτης, αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτός από τη βασίλισσα εξαιτίας του τρόπου του με τα κόργκι. Η προαγωγή αυτή θα ήταν η πηγή του παρατσούκλιού του και θα τον έβλεπε να εργάζεται μαζί με έναν άλλο αγαπημένο βασιλικό τον Paul Burrell, ο οποίος αργότερα έγινε ο μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Για να διαφοροποιήσει τους δύο άνδρες, η βασίλισσα βάφτισε τον Burrell «Μικρό Πολ» και τον Whybrew «Ψηλό Πολ».

Ο «Φύλακας των μυστικών της βασίλισσας»

Με την πάροδο των χρόνων το προσωπικό ήρθε και έφυγε, αλλά στο σπίτι της βασίλισσας ο Whybrew ήταν μια σταθερή παρουσία. Η θέση του και η εμπιστοσύνη που του έδειχνε η βασίλισσα του χάρισαν ένα άλλο παρατσούκλι -«Φύλακας των μυστικών της βασίλισσας».

«Αισθανόταν ότι η θέση του ήταν στο πλευρό της βασίλισσας όσο τον ήθελε και το γεγονός είναι ότι πάντα τον ήθελε. Τον εμπιστευόταν απεριόριστα και εκείνος ήξερε τα πάντα, αλλά δεν θα τα έλεγε ποτέ».

Είναι αξιοσημείωτο για τον ίδιο και τη μακρά ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, το γεγονός ότι από όλους τους ανθρώπους της εξουσίας και της επιρροής με τους οποίους συναναστρεφόταν και όλους τους καλομαθημένους και ακριβοπληρωμένους ανθρώπους που περιέβαλλαν τη βασιλική οικογένεια, είναι ο σεμνός γιος του διευθυντή τράπεζας από το Έσσεξ με τον οποίο ήταν συχνά πιο χαλαρή και ευτυχισμένη.

Η ιδιαίτερη σχέση του με τη βασίλισσα Ελισάβετ

Ο Πολ ήταν αυτός που έδινε στη βασίλισσα το τηλέφωνο για τις αγωνιώδεις κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι, που χτυπούσε από την Καλιφόρνια, εκείνος που έβαζε τους Radio Times με τις ώρες των αγαπημένων της τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκείνος που μόλις η βασίλισσα Ελισάβετ σταμάτησε να πίνει για λόγους υγείας, αντικατέστησε με χυμό μήλου το αγαπημένο της ποτό, το τζιν και το Dubonnet.

Γιος διευθυντή τραπέζης, βρισκόταν στο πλευρό της βασίλισσας για 44 χρόνια και, όπως εκείνη είχε δει τα ρεκόρ να πέφτουν ως η μακροβιότερη βασιλεύουσα μονάρχης της Βρετανίας, το ίδιο είχε συνέβαινε και με τον Πολ. Πριν από ένα χρόνο έγινε το μακροβιότερο μέλος του προσωπικού της βασίλισσας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, ευνοημένος με το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα και το μετάλλιο -ασημένιο και χρυσό- και παρασημοφορημένος για τη μακρά και πιστή υπηρεσία του.

Διαθέτει, επίσης, το δικό του άνετα επιπλωμένο διαμέρισμα, για το οποίο η ίδια κατέβαλε προσωπικά το κόστος ανακαίνισης. Όταν το 2006 η βασίλισσα έκλεισε τα 80 της χρόνια και αποφάσισε να περνάει περισσότερο χρόνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, του ζήτησε να μετακομίσει κι εκείνος. Παραιτήθηκε από το ταπεινό διαμέρισμά του πάνω από τους παλιούς στάβλους στο παλάτι του Κένσινγκτον για ένα σπίτι κοντά στο Albert Lodge στο Windsor Great Park. «Η βασίλισσα του είπε να το διακοσμήσει σύμφωνα με το γούστο του και να της στείλει τον λογαριασμό. Είπε ότι ήθελε να νιώθει άνετα», λέει ένας φίλος της στον Richard Kay.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε κομβική στιγμή στη βασιλική ζωή του. Ήταν η μοναδική φορά που σταμάτησε να σκέφτεται τα χρόνια της αφοσίωσής του. Αναπόφευκτα έμεινε.

Ως Page of the Backstairs και Serjeant at Arms, ο Whybrew, ο οποίος θα γίνει 64 ετών τον επόμενο χρόνο, έχει αφιερώσει όλη του την επαγγελματική ζωή στον μονάρχη. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους υπηρέτες που μετακινούνται μεταξύ των νοικοκυριών, ο Πολ παρέμεινε σταθερός στο πλευρό της βασίλισσας.

Φτάνοντας αμέσως μετά το Αργυρό Ιωβηλαίο, ήταν εκεί για το Χρυσό Ιωβηλαίο το 2002, το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο και, μόλις πριν από λίγους μήνες, στο φετινό Πλατινένιο. Ήταν εκεί σε μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της βασιλείας της, τα χρόνια της συζυγικής διχόνοιας των παιδιών της, αλλά και σε μερικές από τις πιο σημαντικές. Και φυσικά, ήταν ο Πολ που απεικονίστηκε να συνοδεύει τη βασίλισσα και τον αστέρα του James Bond, Daniel Craig, στο πλαίσιο της μαγικής παρωδίας που άνοιξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Έπαιξε, επίσης, βασικό ρόλο σε ένα από τα πιο διαβόητα περιστατικά, όταν ένας εισβολέας εισέβαλε στο Παλάτι και μπήκε απαρατήρητος στην κρεβατοκάμαρα της Βασίλισσας που κοιμόταν το 1982. Όταν σήμανε συναγερμός, ο Whybrew ήταν αυτός που με ψυχραιμία οδήγησε τον εισβολέα στο κελάρι του μπάτλερ, του έβαλε ένα ποτήρι ουίσκι και στη συνέχεια τον κράτησε μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Όλα αυτά τα χρόνια υπηρεσίας, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς θυσίες. Παρέμεινε εργένης, «παντρεμένος» μόνο, λένε οι φίλοι, με το καθήκον του. Αλλά σε αντάλλαγμα έχει καταλάβει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες θέσεις στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Ακόμα και αυτή την εβδομάδα, η παρουσία του στο περιβάλλον της εκλιπούσας δεν μπορούσε να μην σχολιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος έγραψε: «Ψηλός Πολ, ο έμπιστος ακόλουθός της», ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Στην κεφαλή της πομπής, περπατώντας πίσω από τη μπάντα, είναι αυτός ο άνδρας -ο ακόλουθος της βασίλισσας και αρχιφύλακας Paul Whybrew. Είναι στο πλευρό της Βασίλισσας για 44 χρόνια από τα 70 χρόνια της βασιλείας της. Σύντροφος αλλά και υπηρέτης. Τώρα τη συνοδεύει για τελευταία φορά».