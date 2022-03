Η φετινή, 94η τελετή απονομής των Όσκαρ 2022, θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Dolby Theater του Χόλιγουντ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά των οποίων και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση στις 03.00 τα ξημερώματα Δευτέρας 28/3 στο κανάλι της Cosmote TV, Cosmote Cinema 1HD, με ελληνικό σχολιασμό.

Το σόου θα είναι επίσης διαθέσιμο για θέαση σε streaming πλατφόρμες όπως οι Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV και FuboTV για συνδρομητές.

Φέτος βέβαια η απονομή θα πραγματοποιηθεί στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι πιθανό να εμφανιστεί ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, πιθανότατα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Αυτό που προβληματίζει τους υπευθύνους της τελετής είναι το κατά πόσο θα πρέπει να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά η βραδιά. Αν και τα Όσκαρ πάντα παίρνουν πολιτική «χροιά» και το ABC όπως και πολλοί καλλιτέχνες του Χόλιγουντ έχουν υποστηρίξει αυτήν την ιδέα.

Αν υποθέσουμε πως τα Οσκαρ εδώ και πολλά χρόνια είναι αρκετές φορές τα ίδια με τα αντίστοιχα βρετανικά βραβεία Bafta που δόθηκαν πριν από 2 εβδομάδες σε μια τελετή βέβαια που σημαδεύτηκε από μια υπερμετάδοση του κορονοϊού μπορούμε να διακινδυνέψουμε να προβλέψουμε κάποια βραβεία όπως αυτό της καλύτερης ταινίας με το The Power of the Dog, τον καλύτερο ηθοποιό Γουίλ Σμιθ ενώ να τονίσουμε πως για πρώτη φορά ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια όλες οι γυναικείες υποψηφιότητες ξεκινάνε με ίσες πιθανότητες καθώς όλες οι ερμηνείες ήταν εκπληκτικές.

Η παρουσίαση θα είναι γένους θηλυκού

Τρία χρόνια μετά την απουσία οικοδεσπότη, η Ακαδημία αποφάσισε φέτος να προσκαλέσει τρεις οικοδέσποινες για να αναπληρώσει το κενό των προηγούμενων τελετών απονομής. Οι ηθοποιοί – κωμικοί Εϊμι Σούμπερ και Γουάντα Σάικς και ηθοποιός Ρετζίνα Χολ θα βρεθούν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τα 94α Όσκαρ.

Η διαφορά στην απευθείας μετάδοση

Φέτος, οι διοργανωτές των Όσκαρ προχωρούν σε ακόμα μια αλλαγή στην τελετή απονομής: «κόβουν» οκτώ από τις συνολικά 23 κατηγορίες στη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό γίνεται για λόγους εξοικονόμησης χρόνου της – μεγάλης – σε διάρκεια εκδήλωσης. Οι νικητές στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Μοντάζ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική, Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Κινούμενα Σχέδια Μικρού Μήκους και Ήχος, θα βραβευτούν πριν την κύρια τελετή και τα βίντεο από τις νίκες, θα ενσωματωθούν στη ζωντανή μετάδοση με μοντάζ.

Η Ακαδημία πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσει τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι απογοητευτικά. Η απόφαση των συντελεστών του θεσμού, είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση προσωπικοτήτων του κινηματογράφου που εξέφρασαν τον θυμό τους σε μια ανοιχτή επιστολή προς την Ακαδημία.

Η επιστολή προς τον πρόεδρο Ντέιβιντ Ρούμπιν αναφέρει ότι η απόφαση να απονεμηθούν τα βραβεία σε οκτώ κατηγορίες μια ώρα πριν από την τηλεοπτική μετάδοση, θα προκαλούσε «ανεπανόρθωτη ζημιά στην τέχνη του κινηματογράφου».

Οι αντιδράσεις έγιναν πιο έντονες, όταν η Ακαδημία παρουσίασε δύο νέες, ανεπίσημες κατηγορίες στις οποίες θα ψηφίσουν οι θαυμαστές των Όσκαρ. Η πρώτη είναι η #OscarsCheerMoment, όπου οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν για την αγαπημένη τους κινηματογραφική στιγμή του 2021. Οι νικητήριες σκηνές θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των Όσκαρ με tweets από θαυμαστές.

Η δεύτερη είναι η #OscarsFanFavorite στην οποία οι χρήστες του Twitter ψηφίζουν την αγαπημένη τους ταινία από το 2021, χρησιμοποιώντας τα χάσταγκ #OscarsFanFavourite και #Sweepstakes. Ο νικητής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της βραδιάς των Όσκαρ.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον

Κένεθ Μπράνα

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Πολ Τόμας Αντερσον

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Άντριου Γκάρφιλντ

Γουίλ Σμιθ

Ντένζελ Γουάσινγκτον

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν

Ολίβια Κόλμαν

Πενέλοπε Κρουζ

Νικόλ Κίντμαν

Κρίστεν Στιούαρτ

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κιάραν Χάιντς, «Belfast

Τρόι Κάτσερ, «Coda»

Τζέσε Πλέμονς, «The Power of the Dog»

Τζ, Κ. Σίμονς, «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι, «The Power of the Dog»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς, «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ, «The Power of the Dog»

Αριάνα Ντε Μπόζι, «West Side Story»

Αουνζάνιου Έλις, «King Richard»

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Καλύτερη Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ, «Dune»

Νταν Λαόυστσεν, «Nightmare Alley»

Άρι Βέγκνερ, «The Power of the Dog»

Μπρούνο Ντελμπονέλ, «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι, «West Side Story»

Καλύτερο Μοντάζ

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick Tick… Boom!

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

Tragedy of Macbeth

West Side Story

Καλύτερα Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις

Coming to America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Καλύτερη Μουσική

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive from King Richard

Dos Oruguitas from Encanto

Down To Joy from Belfast

No Time To Die from No Time to Die

Somehow You Do from Four Good Days

Καλύτερος Ήχος

Belfast

Dune

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machine

Raya and the Last Dragon

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs

When We Were Bullies

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους