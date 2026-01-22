Μια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε αθόρυβα από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξελίσσεται σε μείζον θέμα για την Acun Medya, καθώς ένα από τα πιο ισχυρά στελέχη της εταιρείας βρίσκεται πλέον υπό κράτηση.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν εδώ και καιρό ένα δίκτυο που φέρεται να συνδέει γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής με υποθέσεις ναρκωτικών και μαστροπείας, προχωρώντας σε διαδοχικές κινήσεις που προκαλούν τριγμούς στην εγχώρια σόουμπιζ.

Η επιχείρηση της εισαγγελίας είχε δείξει από τις προηγούμενες ημέρες το εύρος της, με αρκετά άτομα να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσουν εξηγήσεις. Ωστόσο, τρία πρόσωπα-κλειδιά παρέμεναν στο στόχαστρο χωρίς να έχουν εντοπιστεί, καθώς οι πληροφορίες ανέφεραν πως είχαν προλάβει να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Ανάμεσα σε αυτούς για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ήταν και ο Εσάτ Γιοντούντς, ο οποίος κατέχει τη θέση του Γενικού Συντονιστή στην αυτοκρατορία του Ατζούν Ιλιτζαλί.

Οι αρχές σύμφωνα με τουρκικά μέσα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον θέσουν υπό κράτηση. Η σύλληψή του αναμένουν οι αρχές να ρίξει φως σε νέες πτυχές της υπόθεσης, καθώς η θέση του στην Acun Medya τον καθιστά πρόσωπο με ευρύ κύκλο γνωριμιών και επιρροή στον χώρο των media.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη διακίνηση ουσιών, αλλά επεκτείνεται και σε κυκλώματα πορνείας. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία παραγωγής δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για τις εξελίξεις που αφορούν το ηγετικό της στέλεχος,.