Σε έναν νέο κύκλο αρνητικής δημοσιότητας βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακινούν τις αμφιλεγόμενες σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα, που ήρθαν στο φως από τα μέλη των Δημοκρατικών της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφέρουν τον Δούκα του Γιορκ ως επιβάτη σε ιδιωτική πτήση του διαβόητου χρηματιστή.

Πιο συγκεκριμένα, η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2000 από το Τίτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, με επιβάτες –σύμφωνα με τα έγγραφα– τον πρίγκιπα Άντριου, τον ίδιο τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και την τότε σύντροφό του, Τζίσλεϊν Μάξγουελ.

Η Μάξγουελ, υπενθυμίζεται, έχει καταδικαστεί για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δύο ακόμη ονόματα εμφανίζονται στη λίστα, αλλά έχουν σβηστεί για λόγους απορρήτου.

Το όνομα του Πρίγκιπα Άντριου αναφέρεται και σε υπηρεσίες της 11ης Φεβρουαρίου 2000, οι οποίες περιγράφονται ως «μασάζ, γυμναστική και γιόγκα» και κοστολογήθηκαν ακριβώς $200.

Το συγκεκριμένο ποσό έχει ιδιαίτερη και σοκαριστική σημασία: σε αστικές και ποινικές διαδικασίες, πολλά θύματα του Έπσταϊν έχουν καταθέσει ότι πληρώνονταν $200 ανά συνεδρία για να κάνουν μασάζ στον Έπσταϊν στις πολυτελείς κατοικίες του σε Παλμ Μπιτς, Νέα Υόρκη, Νέο Μεξικό, καθώς και στο ιδιωτικό του νησί.

Πτήσεις με το «Lolita Express» και συνεπιβάτες

Παράλληλα, τα νέα έγγραφα επιβεβαιώνουν εκ νέου τις επαφές του πρίγκιπα Άντριου με τον Έπσταϊν και μετά το 2000. Το όνομα «Andrew» εμφανίζεται ξανά στα αρχεία πτήσεων, καταγράφοντας τη μεταφορά του στις 16 Μαΐου 2002 προς το Παλμ Μπιτς, με το προσωπικό αεροσκάφος του χρηματιστή. Το τζετ είχε αποκτήσει το περιβόητο προσωνύμιο «Lolita Express» λόγω του μεγάλου αριθμού ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που καταγράφονταν ως επιβάτες του.

Η νέα αυτή αναφορά εντείνει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος ήδη βρίσκεται εκτός επίσημων βασιλικών καθηκόντων, έπειτα από τη δημόσια κατακραυγή για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν. Αν και ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, η παρουσία του σε ακόμη ένα ντοκουμέντο δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από το παρελθόν του.

Μεταξύ άλλων στα έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν εμφανίζεται και το όνομα του Έλον Μασκ