«Πολλοί» άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου (7/6) στο Μόναχο. Δράστης ήταν μια 30χρονη γυναίκα, την οποία πυροβόλησαν αστυνομικοί και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την BILD και την Abendblatt, η γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στο Theresienwiese, τον χώρο όπου φιλοξενείται το φθινόπωρο το Oktoberfest. Αστυνομικοί που περιπολούσαν την πυροβόλησαν και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Τα κίνητρά της παραμένουν ασαφή, ενώ η BILD κάνει λόγο για «ψυχική νόσο».

🇩🇪 BREAKING: KNIFE ATTACK TURNS OKTOBERFEST SITE INTO CRIME SCENE IN MUNICH



A 30-year-old woman stabbed several people this evening at Theresienwiese, the huge open field in Munich.



The attack happened around 8 p.m. near Sankt-Pauls-Platz and Bavariaring, just a few minutes… pic.twitter.com/B8xwZyWCFz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2025

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό», ενώ άγνωστο είναι για την ώρα πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί και σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

