Μια μεγάλη μελέτη κοόρτης (μιας ομάδας ανθρώπων που μελετώνται διαχρονικά με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό) καταλήγει ότι τα δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους σεμαγλουτίδη και τιρζεπατίδη συνδέονται με σημαντική (περίπου 40%) μείωση του κινδύνου νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) και της θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σύγκριση με το αντιδιαβητικό σιταγλιπτίνη. Τα ευρήματα, που οι συγγραφείς περιγράφουν ως συμπληρωματικά προς προηγούμενες μικρότερες μελέτες, δημοσιεύθηκαν στις 31 Αυγούστου στο Journal of the American Medical Association (JAMA).

Κύρια ευρήματα και μέθοδοι

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από πέντε μελέτες κοόρτης και χρησιμοποίησαν αρχεία ισχυρισμών υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ για την περίοδο 2018–2024. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας διευρύνθηκαν ώστε να αξιολογηθεί η επίδοση των θεραπειών σε ασθενείς που συνήθως λαμβάνουν θεραπεία στην καθημερινή κλινική πράξη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απευθείας σύγκριση της τιρζεπατίδης και της σεμαγλουτίδης με παρακολούθηση 52 εβδομάδων.

Συνοπτικά μεγέθη δείγματος:

58.000 άτομα στη σύγκριση σεμαγλουτίδης έναντι σιταγλιπτίνης.

στη σύγκριση σεμαγλουτίδης έναντι σιταγλιπτίνης. 11.000 άτομα στη σύγκριση τιρζεπατίδης έναντι σιταγλιπτίνης.

στη σύγκριση τιρζεπατίδης έναντι σιταγλιπτίνης. 28.000 ασθενείς στη σύγκριση σεμαγλουτίδης έναντι τιρζεπατίδης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η σεμαγλουτίδη όσο και η τιρζεπατίδη συνδέθηκαν με περίπου 40% χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας για HFpEF και θνησιμότητας από κάθε αιτία, σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν σιταγλιπτίνη. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η σεμαγλουτίδη προκάλεσε παρόμοια οφέλη με εκείνα της τιρζεπατίδης.

Σχόλια των ερευνητών και κλινικών εμπειρογνωμόνων

«Αυτά τα ευρήματα συμπληρώνουν τα πρώιμα αποτελέσματα από μικρές κλινικές δοκιμές και υποστηρίζουν τη χρήση σεμαγλουτίδης και τιρζεπατίδης σε ασθενείς με καρδιομεταβολική καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης», γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης στο δημοσίευμα.

Η Pooja Prasad, MD, επίκουρη κλινική καθηγήτρια στο Τμήμα Προηγμένης Καρδιακής Ανεπάρκειας & Καρδιολογίας Μεταμοσχεύσεων στην Καλιφόρνια (UCSF), σχολίασε ότι «η επανάληψη αυτών των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα της μείωσης του σύνθετου αποτελέσματος των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια και της θνησιμότητας από κάθε αιτία, σε μια μεγάλη μελέτη κοόρτης πιθανότατα θα αυξήσει τη χρήση τους ακόμη και πριν δούμε μια αλλαγή στις κατευθυντήριες γραμμές».

Σε παρόμοιο τόνο, ο Cheng-Han Chen, MD, επεμβατικός καρδιολόγος και ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Δομικής Καρδιάς στο MemorialCare Saddleback (Laguna Hills, CA), χαρακτήρισε την έρευνα ως «τεράστια ευκαιρία» για τη βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών με HFpEF, δεδομένου ότι η μορφή αυτή αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρδιακής ανεπάρκειας με περιορισμένες μέχρι σήμερα θεραπευτικές επιλογές.

Ο Mir Ali, MD, γενικός και βαριατρικός χειρουργός και ιατρικός διευθυντής του MemorialCare Surgical Weight Loss Center (Orange Coast Medical Center, Fountain Valley, CA), επεσήμανε ότι τα ευρήματα ενδέχεται να διευρύνουν τις ενδείξεις για τα φάρμακα και να ωφελήσουν μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών, αλλά τόνισε ότι η μελέτη επικεντρώθηκε σε άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). «Θα ήθελα να δω έρευνα για τα οφέλη αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς με HFpEF που δεν έχουν παχυσαρκία ή διαβήτη τύπου 2», υποστήριξε, και πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητη μια μελέτη που θα διαχωρίζει τα οφέλη της απώλειας βάρους και της βελτίωσης του διαβήτη από άλλους μηχανισμούς δράσης.

Στοιχεία για το HFpEF και το πλαίσιο του πληθυσμού

Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και πάνω από 30 εκατομμύρια παγκοσμίως. Οι ασθενείς με HFpEF νοσηλεύονται κατά μέσο όρο περίπου 1,4 φορές ετησίως και εμφανίζουν ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας περίπου 15%. Βασικοί παράγοντες κινδύνου για HFpEF είναι η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.

Ο ρόλος της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εκτιμούν ότι περίπου το 40% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παχυσαρκία. Σύμφωνα με τους ειδικούς που μίλησαν στη δημοσίευση, η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά και ορισμένους τύπους καρκίνου και πλήττει ολόκληρα συστήματα οργάνων.

«Η κοιλιακή παχυσαρκία, εκτός από τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, την υψηλή χοληστερόλη και την υψηλή αρτηριακή πίεση, αποτελεί βασικό συστατικό του μεταβολικού συνδρόμου», εξηγεί η Dr. Prasad. «Μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών, το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν … ως καρδιακή ανεπάρκεια (αδυναμία και δυσκαμψία του καρδιακού μυός)».

Ο Dr. Ali τοποθετεί τα φάρμακα GLP-1 στο φάσμα των πιο αποτελεσματικών φαρμάκων για τη θεραπεία της παχυσαρκίας: «Τα φάρμακα GLP1 [απώλεια βάρους] είναι τα καλύτερα διαθέσιμα φάρμακα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Εάν ο ασθενής πληροί τα κριτήρια για χειρουργική επέμβαση, αυτό είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό».

Πρακτικά ζητήματα και προηγούμενες ενδείξεις

Η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη χορηγούνται ως ενέσιμα φάρμακα. Μερικές μορφές έχουν έγκριση για διαχείριση βάρους και άλλες για θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι αυτά τα σκευάσματα μπορεί επίσης να μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και, σε ορισμένες έρευνες, τον κίνδυνο κάποιων μορφών καρκίνου σε άτομα με παχυσαρκία.

Συμβουλές για την υγεία της καρδιάς — Τι λένε οι ειδικοί

Παρά τα υποσχόμενα ευρήματα για τη φαρμακευτική διαχείριση, οι καρδιολόγοι επιμένουν στη σημασία των αλλαγών στον τρόπο ζωής. Ο Dr. Cheng-Han Chen κατέγραψε στο Healthline μια σειρά μέτρων που μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία:

τακτική σωματική δραστηριότητα,

ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή,

επαρκής, ποιοτικός ύπνος,

διατήρηση υγιούς βάρους,

αποφυγή καπνού και περιορισμός αλκοόλ,

τακτικός έλεγχος αρτηριακής πίεσης και λιπιδίων.

Ως προς τη διατροφή, οι ειδικοί συνιστούν περιορισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, των πρόσθετων σακχάρων και των ανθυγιεινών λιπών και προτείνουν την ενσωμάτωση τροφών όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, δημητριακά ολικής, μούρα, φασόλια, ντομάτες και αμύγδαλα.

Ο Dr. Ali υπενθύμισε ότι «τα φάρμακα, η συμβουλευτική και η χειρουργική είναι εργαλεία που βοηθούν τον ασθενή να υιοθετήσει μια πιο υγιεινή διατροφή και έναν πιο υγιή τρόπο ζωής, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται προσπάθεια από την πλευρά του ασθενούς».

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την κλινική πρακτική

Οι συγγραφείς και οι κλινικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση υπέρ της χρήσης αγωνιστών GLP-1 σε παχύσαρκους ασθενείς με HFpEF και ανοίγουν την προοπτική επέκτασης των ενδείξεων αυτών των φαρμάκων. Ωστόσο, υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω μελετών (ιδιαίτερα τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών και ερευνών που θα αποσαφηνίζουν μηχανισμούς δράσης) προτού υπάρξουν ευρείες αλλαγές στις καθιερωμένες οδηγίες.

Καταληκτικά, η δημοσίευση της 31/8 στο JAMA προσθέτει σημαντικά δεδομένα στον ταχέως εξελισσόμενο διάλογο για τη χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους στην καρδιολογία: υπόσχεται νέα εργαλεία για μια μορφή καρδιακής ανεπάρκειας με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ερωτήματα για το πού, πότε και σε ποιους ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα.