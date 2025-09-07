Είτε ζείτε με προδιαβήτη ή διαβήτη, είτε απλώς θέλετε πιο ισορροπημένα επίπεδα σακχάρου, η διατροφή σας παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τη γλυκόζη στο αίμα.

Οι καθημερινές σας συνήθειες έχουν καθοριστική σημασία και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής – χωρίς ακραίες αλλαγές – μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Ειδικοί στο Eating Well μοιράζονται τρεις βασικές στρατηγικές για τον έλεγχο του σακχάρο και εύκολους τρόπους για να τις εφαρμόσετε.

Προσθέστε περισσότερη κίνηση στην ημέρα σας

Η σταθερή φυσική δραστηριότητα είναι το κλειδί. Η αερόβια άσκηση και η προπόνηση δύναμης βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και βοηθούν το σώμα να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τη γλυκόζη.

Δεν χρειάζεται, όμως, να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και ένας σύντομος περίπατος 15 λεπτών μετά το φαγητό μπορεί να μειώσει το σάκχαρο.

Ορίστε υπενθυμίσεις για να σηκώνεστε συχνά από την καρέκλα.

Επιλέξτε σκάλες αντί για ασανσέρ.

Εξερευνήστε νέες διαδρομές για να κάνετε το περπάτημα πιο ευχάριστο

Δοκιμάστε βίντεο στο διαδίκτυο για γυμναστική στο σπίτι.

Εντάξτε το περπάτημα ή το ποδήλατο για τις μετακινήσεις σας προς τη δουλειά.

Δώστε προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο

Ο ύπνος επηρεάζει κάθε λειτουργία του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του σακχάρου. Όσοι κοιμούνται λιγότερο έχουν πιο ακανόνιστες διατροφικές συνήθειες, καταναλώνουν περισσότερα σνακ και συχνά πιο ανθυγιεινές τροφές. Η αϋπνία μπορεί επίσης να αυξήσει την κορτιζόλη, που ανεβάζει τα επίπεδα σακχάρου και συμβάλλει στην αύξηση βάρους.

Μικρές αλλαγές που βελτιώνουν τον ύπνο:

Ξεκινήστε να κοιμάστε λίγα λεπτά νωρίτερα κάθε βράδυ, μέχρι να φτάσετε τις 7–9 ώρες.

Απομακρύνετε τις οθόνες πριν τον ύπνο και ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» στο κινητό.

Δημιουργήστε ήρεμο περιβάλλον: τακτοποιήστε το δωμάτιο, προσθέστε λευκό θόρυβο, αλλάξτε κλινοσκεπάσματα.

Κρατήστε το δωμάτιο δροσερό και σκοτεινό με κουρτίνες συσκότισης ή μάσκα ύπνου.

Αν ξυπνάτε συχνά ή ροχαλίζετε έντονα, μιλήστε με γιατρό για πιθανή υπνική άπνοια.

Μάθετε να διαχειρίζεστε το άγχος

Το άγχος είναι μέρος της ζωής, αλλά όταν γίνεται χρόνιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σάκχαρο. Το παρατεταμένο στρες αυξάνει ορμόνες όπως η κορτιζόλη, που κάνουν το συκώτι να απελευθερώνει γλυκόζη στο αίμα. Με τον καιρό αυτό οδηγεί σε αντοχή στην ινσουλίνη, αύξηση βάρους και κόπωση.

Απλοί τρόποι για μείωση του στρες:

Δοκιμάστε ασκήσεις αναπνοής ή εφαρμογές χαλάρωσης.

Αναπτύξτε την ευγνωμοσύνη ώστε να εκτιμάτε όσα έχετε, ακόμα και τα απλά καθημερινά πράγματα.

Εντάξτε μικρά διαλείμματα διαλογισμού στην ημέρα σας.

Συνδεθείτε με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα και αν γίνεται, συνδυάστε το με περπάτημα ή άσκηση.

Συχνά επικεντρωνόμαστε μόνο στη διατροφή για τον έλεγχο του σακχάρου. Ωστόσο, οι συνήθειες της καθημερινότητας έχουν εξίσου ισχυρή επίδραση. Και το σημαντικότερο; Δεν απαιτούν ριζικές αλλαγές. Οι ειδικοί συμφωνούν: περισσότερη κίνηση, καλύτερος ύπνος και σωστή διαχείριση του στρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.