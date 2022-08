Ένα πειραματικό εμβόλιο mRNA για τον καρκίνο χρησιμοποιήθηκε σε ποντίκια, τα οποία παρουσίασαν σημαντική αναστολή των όγκων τους μέχρι και 40%, ενώ δεν εμφανίστηκε υποτροπιασμός.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Το συγκεκριμένο εμβόλιο λειτουργεί με την τεχνολογία που των εμβολίων του κορονοϊού της Pfizer και της Moderna.

Το mRNA κωδικοποιεί αντιγόνα που υπάρχουν στα καρκινικά κύτταρα, και οι φυσαλίδες, γνωστές ως λιπιδικά νανοσωματίδια (LNP), μπορούν να στοχεύουν το λεμφικό σύστημα, όπου τα ανοσοποιητικά κύτταρα «εκπαιδεύονται», καθιστώντας την απόκριση πολύ πιο αποτελεσματική.

«Αναπτύσσουμε την επόμενη γενιά mRNA εμβολίων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μεταφοράς λιπιδικών νανοσωματιδίων, με τη δυνατότητα να στοχεύουν συγκεκριμένα όργανα και ιστούς», δήλωσε ο Qiaobing Xu, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Ταφτς.

«Η στόχευση του λεμφικού συστήματος μας βοήθησε να ξεπεράσουμε πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν άλλοι στην ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του καρκίνου», εξήγησε ο ερευνητής.