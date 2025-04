Ένα νέο φυσικό γλυκαντικό κάνει την εμφάνισή του, παίρνοντας την πρωτιά από τη στέβια και σίγουρα από τη ζάχαρη.

Ο λόγος για τη λούκουμα, το φρούτο από τη Νότια Αμερική, το οποίο εκτιμούνταν από τους αρχαίους πολιτισμούς και σήμερα κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές, λόγω της γλυκιάς του γεύσης που θυμίζει γλυκοπατάτα, καραμέλα και σιρόπι σφενδάμου.

Σύμφωνα με τη New York Post, στην περιοχή των Άνδεων, όπου και καταναλώνεται εδώ και αιώνες -στο Περού, τη Βολιβία και το Εκουαδόρ- η λούκουμα χρησιμοποιείται συχνά ως φυσικό γλυκαντικό και έχει καθιερωθεί ως η πιο δημοφιλής γεύση παγωτού στην περιοχή.

Πλέον, το φρούτο, γνωστό και ως ο «χρυσός των Ίνκας», κατακτά και την αμερικανική αγορά, με την εμφάνισή του σε κάθε γωνιά της αγοράς, από καφέδες μέχρι πρωινά σνακς, χάρη στη γεύση του και τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Forget sugar – ‘gold of the Incas’ fruit becoming popular as a sweetener https://t.co/44kv2NIiE1 pic.twitter.com/WvMr2hXQ5N