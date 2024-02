Τα παιδιά κοιμήθηκαν (τουλάχιστον έτσι νομίζετε) και βρίσκετε την ευκαιρία να πάτε στο κρεβάτι με το σύντροφό σας. Έχετε την εντύπωση πως είστε μόνοι, αλλά – μάλλον αργά – ανακαλύπτετε πως στις ερωτικές σας περιπτύξεις υπάρχει ένας… αυτόπτης μάρτυρας: η πεντάχρονη κόρη σας. Και τώρα τι κάνετε;

Οι ειδικοί δίνουν βήμα – βήμα τις απαντήσεις ώστε να χειριστείτε το θέμα με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς εκλαμβάνει ένα παιδί την ερωτική πράξη.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο – ψυχαναλυτή Ζαν Κλοντ Λιοντέ, συγγραφέα των βιβλίων «L’ Art d’ être Père» (Η τέχνη του να είναι κανείς πατέρας, εκδ. Albin Michel) και Dolto Expliquée aux Parents (Η Ντολτό εξηγεί στους γονείς, εκδ. L’Archipel), πρόκειται για ένα πραγματικό σοκ. Η εικόνα επιδρά έντονα στην ψυχολογία του και η φαντασία του συγκρούεται με την πραγματικότητα. Όταν ένα παιδί δει τους γονείς του να κάνουν έρωτα, βιώνει μια εμπειρία την οποία δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως. Αν μάλιστα το παιδί βρίσκεται συχνά μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, αυτή μπορεί να του προκαλέσει και ψυχολογικά τραύματα. Μετά τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του, ένα παιδί αποκτά επιθυμίες, οπότε δεν είναι ασφαλές για το ίδιο να μεγαλώνει σε ένα χώρο όπου πρωταγωνιστεί η σεξουαλικότητα. Φυσικά, δεν πρέπει να φτάσουμε ούτε στο άλλο άκρο. Πρέπει να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στο ζευγάρι και επίσης είναι καλό να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μπροστά στο παιδί. Αυτό, όμως, δεν χρειάζεται να είναι παρόν στις ιδιωτικές τους στιγμές.

Η αντίδραση των γονιών.

Οι Λίντα και Ρίτσαρτντ Έιρ, στο βιβλίο τους «How to talk to your child about sex: it’s best to start early but it’s never too late- A step by step Guide for Parents» (Πως να μιλήσετε στο παιδί σας για το σεξ: είναι καλύτερα να ξεκινήσετε νωρίς, αλλά ποτέ δεν είναι αργά – Ένας οδηγός βήμα – βήμα για γονείς, εκδ. St. Martin’s Press) είναι κατηγορηματικοί: «Σε καμία περίπτωση μην μείνετε σιωπηλοί, προσποιούμενοι ότι τίποτα δεν συνέβη». Καταρχήν σταματήστε εκείνη τη στιγμή ότι και αν κάνετε και ρίξτε κάτι πάνω σας. Στην συνέχεια αντιδράστε ψύχραιμα, μιλώντας στο παιδί σας. Προσπαθήστε, και οι δυο μαζί, να μιλήσετε μαζί του, αρχίζοντας κάπως έτσι: «Ανησυχούμε που μας είδες».

Βοηθήστε το να εκφραστεί.

Το παιδί έχει υποστεί ένα μεγάλο σοκ, γι’ αυτό το τελευταίο που πρέπει να κάνετε είναι να το πιέσετε να μιλήσει. Ούτε βέβαια να προσπαθήσετε να το αποπροσανατολίσετε για να επανορθώσετε με φράσεις του τύπου: «Έλα να παίξουμε… Πάμε να μαγειρέψουμε;». «Μια τέτοια αντίδραση μπορεί να του δημιουργήσει περίεργη εικόνα για τη σεξουαλική πράξη», τονίζουν οι Λίντα και Ρίτσαρντ Έιρ. Προτιμότερο είναι να το αφήσετε να περιγράψει αυτό που είδε, χωρίς βέβαια να το υποβάλετε σε ανάκριση με πιεστικές ερωτήσεις. Έτσι θα νιώσετε και εσείς πιο σίγουροι. Μπορείτε να ξεκινήσετε κάπως έτσι: «Ήσουν εκεί πολύ ώρα ή μόνο για μία στιγμή;». Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί αρνείται να μιλήσει, μην θορυβηθείτε. Ίσως να συμπεριφέρεται έτσι επειδή νιώθει αποξενωμένο από τη σχέση που συνδέει τον πατέρα με τη μητέρα του. Καλό είναι να του δώσετε να καταλάβει πως το αγαπάτε πολύ με ένα τρόπο διαφορετικό από εκείνον που αγαπάτε τον μπαμπά…

Απαντώντας στις ερωτήσεις του…

Οι Σταν και Μπρένα Τζόουνς στο βιβλίο σας «How and When to Tell your Kids About Sex: A lifelong Approach to Shaping your Child’s Sexual Character» (Πως και πότε να μιλήσετε στα παιδιά σας για το σεξ: Η σωστή προσέγγιση ώστε να διαμορφώσετε τον σεξουαλικό χαρακτήρα του παιδιού σας, εκδ. Navpress Publishing Group) συμβουλεύουν να επιλέγετε με προσοχή το λεξιλόγιό σας, χρησιμοποιώντας απλές λέξεις και αποφεύγοντας τα ωμά λόγια και τα ακατάλληλα σχόλια. Το σημαντικότερο από όλα είναι να συνδέσει το παιδί την πράξη με τα συναισθήματα που νιώθετε για το σύντροφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: «Όταν δύο ενήλικοι αγαπιούνται πολύ, νιώθουν την ανάγκη να αγκαλιάσουν ο σας τον άλλο, να κάνουν έρωτα». Ο Ζαν Κλοντ Λιοντέ μάλιστα υποστηρίζει δεν πρέπει να δώσετε συνέχεια στο θέμα με περιττές αναλύσεις. Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να κάνετε στο παιδί σας μάθημα ανατομίας ή σεξουαλικής αγωγής. Μην επιμείνετε σε λεπτομέρειες. Το παιδί θα ανακαλύψει και θα μάθει πολύ αργότερα στη ζωή του τι σημαίνει «κάνω έρωτα».

Σιγουρευτείτε ότι δεν έχει τρομάξει.

«Η σεξουαλική πράξη μπορεί να ερμηνευτεί από ένα πολύ μικρό παιδί σαν μια πράξη βίας», τονίζουν οι Λόρι Κράσνι και Μαρκ Μπράουν, συγγραφείς του βιβλίου «What’s the Big Secret?: Talking about sex with girls and boys» (Ποιό είναι το μεγάλο μυστικό; Μιλώντας για το σεξ σε κορίτσια και αγόρια, εκδ. Little Brown Young Readers) Αν τυχόν σας πει με φόβο στα μάτια: «Ο μπαμπάς έκανε κακό στη μαμά», διαψεύστε το. Μια καλή απάντηση είναι: «Όχι. Ο μπαμπάς δεν έβλαψε τη μαμά. Ξέρεις, όταν ένα ζευγάρι κάνει έρωτα μπορεί να είναι πολύ σφιχτά αγκαλιασμένο. Είναι κάτι φυσιολογικό».

Αποφορτίζοντας την ατμόσφαιρα…

Σε καμία περίπτωση μην αντιδράσετε επιθετικά. Μην το κάνετε να αισθάνεται υπόλογο λέγοντάς του: «Τι κάνεις εκεί;» ή «Μας ενοχλείς». Δεν φταίει το παιδί. Οι Σταν και Μπρένα Τζόουνς επιμένουν ότι εσείς πρέπει να θέσετε τα όρια στη δική σας ερωτική σχέση. Να λαμβάνετε τα μέτρα σας ώστε ούτε εκείνο, αλλά ούτε και εσείς να βρεθείτε ξανά σε τόσο δύσκολη θέση.