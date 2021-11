Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο της Αθλητικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2022, το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει το πρόγραμμα «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»/ «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press», το οποίο περιλαμβάνει µια ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των πεδίων που συνδέονται µε την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ στον Αθλητισμό.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης στους τομείς της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και του Φωτορεπορτάζ στον Αθλητισμό μέσα από γνωστικά πεδία όπως: τεχνικές σύνταξης και διαχείρισης αθλητικού περιεχομένου για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύγχρονες μορφές αθλητικής δημοσιογραφίας κι επικοινωνίας (πολυμεσική, δημοσιογραφία δεδομένων, ρομποτική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία πολιτών, Social Media κα.), φωτορεπορτάζ, ψηφιακές πλατφόρμες για τις αθλητικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων events και σύγχρονα στοιχηματικά media.

Εκτός των μαθημάτων κορμού, στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τις θεματικές περιοχές του Δικαίου, της Οικονομίας, της Οργάνωσης, της Διοίκησης και της Ηθικής στον Αθλητισμό.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή μαθημάτων και το τρίτο αξιοποιείται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής ή (εναλλακτικά) την διενέργεια πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με τον συνδυασμό της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διευθύντρια του προγράμματος είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ, μέλος της ΕΣΗΕΑ, Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου.

Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2022 και έχουν προκηρυχθεί 50 θέσεις φοιτητών.