11 χρόνια Education Festival, από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ και το Mediterranean College

Δέκα χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 140 θεματικές εβδομάδες, 1.500 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης, 1.700 εισηγητές, 100.000 νέοι και νέες μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Αυτός είναι ο εντυπωσιακός απολογισμός σε νούμερα του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη: του EDUCATION FESTIVAL, powered by IEK ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE!

Κι αν τα νούμερα δεν σε εντυπωσιάζουν, σίγουρα θα το κάνει το θέμα του φετινού, 11ου EDUCATION FESTIVAL, που είναι αφιερωμένο στην Ολιστική Εκπαίδευση.

Η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας και σήμερα αποτελεί θεσμό στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα, έρχεται φέτος -για 11η χρονιά- στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ και στο Mediterranean College, και με άξονες το μότο «Believe in Holistic Education» και το σύνθημα «Follow your festival-Follow your future», στοχεύει να φέρει τα πάνω-κάτω στα standards της σεμιναριακής εκπαίδευσης.

Το 11ο EDUCATION FESTIVAL στοχεύει να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο -σπουδαστή, τελειόφοιτο, απόφοιτο, επαγγελματία, εργαζόμενο- εντελώς δωρεάν, από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, περισσότερα από 140 σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια πάνω σε πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων, βασισμένα στο Ολιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη μετρήσιμων δεξιοτήτων.

Το ταξίδι εκπαίδευσης του EDUCATION FESTIVAL ξεκίνησε το 2009 με «επιβάτες» τους νέους της χώρας μας και 11 χρόνια μετά, εμπνέεται από την ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης -την οποία έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ και MEDITERRANEAN COLLEGE- με στόχο την πολυεπίπεδη καλλιέργεια των φετινών συμμετεχόντων, τόσο σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε ηθικό, συναισθηματικό, σωματικό, ψυχολογικό και πνευματικό, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθρώπων ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ, στη σχέση με τον εαυτό τους και τους γύρω τους και όχι μόνο στην εργασία τους.

Όποιο κι αν είναι λοιπόν το αντικείμενο των σπουδών σου, ακολούθησε το φεστιβάλ σου στον δρόμο της Ολιστικής Εκπαίδευσης, από τις 4 Μαρτίου έως και τις 14 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και του ΜΕDITERRANEAN COLLEGE Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Εξασφάλισε τώρα την πρόσβασή σου στα 140 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης του 11ου EDUCATION FESTIVAL, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό.

Γιατί η Δύναμη της Γνώσης δεν έχει σύνορα.

Γιατί η Εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι προνόμιο για λίγους.

Γιατί το ταξίδι της δωρεάν Εκπαίδευσης ξεκίνησε και συνεχίζεται ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

FOLLOW YOUR FESTIVAL -FOLLOW YOUR FUTURE- FOLLOW YOUR EDUCATION FESTIVAL!

11 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL.

