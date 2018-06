Ο Πρίγκιπας Κάρολος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του New York College Educational Group

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College Ηλίας Φούτσης συναντήθηκε στις 10 Μαΐου του 2018 με τον Πρίγκιπα Κάρολο, στα πλαίσια της επίσκεψής του στην Ελλάδα και το γκαλά που παρέθεσε το British Council της Ελλάδας για το «Higher Education Forum in Transnational Education» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Ηλίας Φούτσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή δραστηριοποίηση του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College σε Ελλάδα, Τίρανα και Πράγα και τις δυναμικές συνεργασίες του New York College με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια University of Greenwich και University of Bolton.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College εδώ και 30 χρόνια, πρεσβεύει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσφέροντας σπουδές με διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισότιμα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (www.minedu.gr).

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, το University of New York in Prague-UNYP και το University of New York in Tirana-UNYT.